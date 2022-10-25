Не без упоминания об Украине: Байден поздравил Сунака с премьерством
Источник:Джо Байден
Риши Сунак официально 25 октября вступил в должность с премьер-министра Великобритании. Президент США выразил надежду на будущее сотрудничество.
Об этом Джо Байден написал на своей странице в твиттере. Он поздравил Сунака с должностью премьер-министра .
Риши Сунак официально стал премьером Великобритании.
"Я с нетерпением жду усиления нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение нашей решительной поддержки Украины", – сказал Байден.
Курьез с Байденом
Ранее Байден, на мероприятии, посвященном началу празднования индийского праздника Дивали, уже упоминал назначение Сунака. Однако он перепутал имя.
Только сегодня мы получили новости о том, что Раши, Раши Санук теперь премьер-министр. Весьма поразительная, революционная веха. И это важно, – сказал американский президент.
Обратите внимание – будет ли поддерживать Великобритания Украину: смотрите видео
Риши Сунак – новый премьер Великобритании: последние новости
- Раньше Сунак был министром финансов. Король Великобритании Чарльз ІІІ утвердил его в новой должности.
- Новоназначенного главу правления Великобритании поздравил и Владимир Зеленский.
- Сунак начал формировать новое правительство. Однако он оставил в должности министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
- В первой речи 57-й премьер-министр сказал, что обеспечит экономическую стабильность для Великобритании. Однако это из-за этого "будут трудные решения".
- Во время выступления Сунак также обратился к Борису Джонсону и отметил "невероятные достижения" в должности премьера.