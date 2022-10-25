У Украины будет "свой человек" в правительстве Британии: Сунак сохранил важного министра

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал формирование британского правительства. Сунак решил сохранить в должности одного из самых важных для Украины министров.

Речь идет про министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. 52-летнему Уоллесу удалось сохранить должность после того, как он возглавлял Минобороны Британии в правительстве Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

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Бен Уоллес сохранил должность главы Минобороны

Как отмечают британские СМИ, Сунак избрал стабильный подход к внешней политике. Он решил не менять глав Минобороны и МИД – Бена Уоллеса и Джеймса Клеверли соответственно.

Уоллес ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, которого назначила Лиз Трасс. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в Кабмин на должность замглавы правительства и министра юстиции.

Ожидается, что в ближайшие часы Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Новый премьер заявлял, что правительство должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.

​Резников поздравил Уоллеса

. Риши Сунак стал новым премьером Британии после того, как Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке . Он занял пост лидера Консервативной партии Британии после того, как остался единственным претендентом на должность. Во вторник он был назначен премьер-министром

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил Уоллеса с его повторным назначением на должность.

С такими партнерами и отличными друзьями мы точно победим! Я верю, что наше оборонное сотрудничество будет только усиливаться,

– написал Резников в твиттере.

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