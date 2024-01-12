"Подарок, который очень не понравится Путину": приездом в Украину Сунак дает четкий сигнал
Британский премьер-министр Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. Он объявит новый пакет военной помощи для Украины. В частности, передачу крупнейшей в истории партии беспилотников.
Великобритания является большим партнером и другом для Украины, особенно с начала полномасштабной войны. Подобные визиты чиновников – сигнал украинскому народу и непосредственно стране-агрессору, о чем 24 Каналу отметил политолог Олег Лисный.
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"Он дал сигнал украинскому обществу: вы не одни. И сейчас на фоне этих Орбанов, электоральных циклов во всем мире и прочего – британцы приезжают и говорят: во-первых, мы с вами, во-вторых, вот вам подарок, который очень не понравится Путину, и это очень круто. Тем более что мы должны за это не только благодарить, но и понимать насколько это серьезный шаг", – отметил политолог.
Подтолкнет ли это других партнеров помогать
Великобритания решительна в своей помощи Украине. У них нет страха перед Россией и потому они делают резкие шаги. К сожалению, не все страны берут пример с британцев, отметил Лисный.
Например, Украина ожидает поставок дальнобойных ракет. Но в то же время некоторые партнеры боятся эскалации, поскольку Россия в свою очередь продолжает запугивать ядерным ответом и тому подобное.
"Мое субъективное наблюдение, Россия в лице Медведева начинает пугать ядерным оружием, когда у них ничего не выходит, в частности, на поле боя. Поэтому уже не стоит бояться или начинать преодолевать эту фобию. Если бы у некоторых партнеров этого не было, вопрос по Россией уже был бы закрыт", – добавил политолог.
Что известно о визите Риши Сунака в Киев: основное
- В правительстве Великобритании подчеркнули, что своим визитом Риши Сунак хочет показать тесное сотрудничество с Украиной. Кроме этого, политические лидеры должны подписать украинско-британское соглашение о сотрудничестве безопасности.
- Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов будет потрачено на закупку и производство масштабной партии беспилотников. Речь идет об ударных, разведывательных и морских.
- Визит британского премьера в Киев – еще один шаг в стратегическом партнерстве двух стран. Ведь еще до полномасштабного вторжения между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.