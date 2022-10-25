Сунак впервые в должности главы правительства Британии высказался о войне в Украине
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые высказался о войне в Украине, будучи на новой должности. Он обратил внимание на ее последствия для мира.
Сунак во время выступления сказал, что война, которую президент России Владимир Путин развязал против Украины, дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок во всем мире, передает 24 канал.
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Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимы последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру,
– сказал премьер.
Сунак заявил это, объясняя британцам свои задачи в должности нового премьер-министра. По его словам, предыдущее правительство допустило ошибки. Сунак был избран лидером партии и новым премьером, чтобы исправить их. Потому, продолжил политик, работа начинается сейчас.
В то же время Сунак поблагодарил премьера Джонсона за его достижения в должности главы правительства.
Какой будет поддержка Украины
- Сунак выражает поддержку Украине в вопросах противодействия России. Например, на прошлых внутрипартийных гонках летом Сунак в интервью уверял, что при его премьерстве эта поддержка будет только увеличиваться.
- Агрессивную политику Кремля Сунак называл "злом, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны". Он признавал, что свобода Европы зависит от победы Украины.
Кстати, Зеленский уже поздравил Сунака с вступлением в должность британского премьера. Президент отметил, что готов и дальше укреплять стратегическое партнерство Украины и Великобритании.
Что этому предшествовало
- 20 октября предыдущий премьер Лиз Трасс подала в отставку. Она возглавила правительство только 5 сентября.
- Политик сложила полномочия, потому что, по ее словам, не смогла справиться с финансовым кризисом в стране.
- Кстати, повторно премьером мог стать Борис Джонсон. Однако он отказался от перспектив руководить Великобританией снова и возглавить Консервативную партию.
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