Российский паспорт опасен для наших людей, – Соболевский назвал главные риски

Президент России Владимир Путин подписал указ о принудительной депортации украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, отказывающихся от российского паспорта. Получение российского гражданства влечет за собой ряд рисков.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что в случаях, когда отказ от российского паспорта создает для человека угрозу жизни или здоровью, то отказываться не нужно.

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Охоты на ведьм не будет

Он назвал основные риски получения российского паспорта: риск внутренней депортации в Россию и принудительная мобилизация украинцев в российскую армию. Последнее оккупанты пока боятся делать, ведь знают, какое реально настроение у людей.

"Если нет другого выхода, чем взять этот паспорт, чтобы сохранить жизнь и здоровье, то не нужно бояться, что человека потом сочтут предателем. Не будет никакой охоты на ведьм. Лучший пример – это освобожденная часть Херсонщины, где этого нет. Каждый случай рассматривается отдельно. Если человек не сотрудничал с врагом, не шел за паспортом по собственной инициативе, то никаких юридических претензий не будет", – заявил Соболевский.

Юрий Соболевский о принудительной паспортизации в Херсонской области: смотреть видео

По его словам, оккупанты ограничивают некоторые права у людей, которые не желают получать российский паспорт. Это касается, например, медицинских услуг.

Есть случаи, когда людей проверяют на блокпостах, где требуют российский паспорт. Если его нет, то начинается полная проверка, обыски, осмотр смартфонов и прочее,

– отметил он.

Соболевский добавил, что даже без российского паспорта есть возможность выехать через Крым и вернуться в Украину через Турцию и Евросоюз. В то же время есть люди, которые банально не имеют возможности уехать: нет средств или ухаживают за кем-то.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях