Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що у випадках, коли відмова від російського паспорта створює для людини загрозу для життя чи здоров’я, то відмовлятись не потрібно.
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Полювання на відьом не буде
Він назвав головні ризики отримання російського паспорта: ризик внутрішньої депортації у Росію та примусова мобілізація українців у російську армію. Останнє окупанти поки що бояться робити, адже знають, який реально настрій у людей.
"Якщо немає іншого виходу, ніж взяти цей паспорт, щоб зберегти життя і здоров’я, то не потрібно боятись, що людину потім вважатимуть зрадником. Не буде ніякого полювання на відьом. Найкращий приклад – це звільнена частина Херсонщини, де цього немає. Кожен випадок розглядається окремо. Якщо людина не співпрацювала з ворогом, не йшла по паспорт з власної ініціативи, то жодних юридичних претензій не буде", – заявив Соболевський.
Юрій Соболевський про примусову паспортизацію на Херсонщині: дивитись відео
За його словами, окупанти обмежують деякі права в людей, які не бажають отримувати російський паспорт. Це стосується, наприклад, медичних послуг.
Є випадки, коли людей перевіряють на блок-постах, де вимагають російський паспорт. Якщо його немає, то починається повна перевірка, обшуки, огляд смартфонів та інше,
– зазначив він.
Соболевський додав, що навіть без російського паспорта є можливість виїхати через Крим та повернутись в Україну через Туреччину та країни Євросоюзу. Водночас є люди, які банально не мають можливості виїхати: немає коштів, або доглядають за кимось.
Примусова паспортизація на окупованих територіях
- 27 квітня Путін затвердив указ, що стосується особливостей правового становища іноземців або осіб без громадянства Росії. Він спрямований проти українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
- У ньому йдеться про те, що особи, які не отримали російський паспорт, можуть бути депортовані з цих регіонів у разі становлення небезпеки російській державності.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував громадянам України, які проживають на окупованих територіях, два варіанти: виїхати або отримати російський паспорт, якщо від цього залежить життя людини.