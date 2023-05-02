Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що у випадках, коли відмова від російського паспорта створює для людини загрозу для життя чи здоров’я, то відмовлятись не потрібно.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Полювання на відьом не буде

Він назвав головні ризики отримання російського паспорта: ризик внутрішньої депортації у Росію та примусова мобілізація українців у російську армію. Останнє окупанти поки що бояться робити, адже знають, який реально настрій у людей.

"Якщо немає іншого виходу, ніж взяти цей паспорт, щоб зберегти життя і здоров’я, то не потрібно боятись, що людину потім вважатимуть зрадником. Не буде ніякого полювання на відьом. Найкращий приклад – це звільнена частина Херсонщини, де цього немає. Кожен випадок розглядається окремо. Якщо людина не співпрацювала з ворогом, не йшла по паспорт з власної ініціативи, то жодних юридичних претензій не буде", – заявив Соболевський.

Юрій Соболевський про примусову паспортизацію на Херсонщині: дивитись відео

За його словами, окупанти обмежують деякі права в людей, які не бажають отримувати російський паспорт. Це стосується, наприклад, медичних послуг.

Є випадки, коли людей перевіряють на блок-постах, де вимагають російський паспорт. Якщо його немає, то починається повна перевірка, обшуки, огляд смартфонів та інше,

– зазначив він.

Соболевський додав, що навіть без російського паспорта є можливість виїхати через Крим та повернутись в Україну через Туреччину та країни Євросоюзу. Водночас є люди, які банально не мають можливості виїхати: немає коштів, або доглядають за кимось.

Примусова паспортизація на окупованих територіях