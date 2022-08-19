Радиоактивное облако могло накрыть бункер, – Пионтковский о ядерном шантаже путина

Ситуация на Запорожской АЭС – очередной шантаж от путина. Сомнительно, что он реально собирается взорвать атомную электростанцию.

О ядерном шантаже россии 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, так он в очередной раз пытается надавить на Запад и Украину, чтобы все пошли ему на политические уступки.

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путин даже заигрывал с возможностью ядерного удара

Сначала российский диктатор даже умудрялся намекать, что готов нанести ядерный удар. Но, как отмечает Пионтковский, Запад послал ему четкий сигнал, что будет жесткий ответ даже на применение тактического ядерного оружия. Он, в частности, будет касаться именно путина.

Недавно ему объяснили достаточно четко, как водится в "питерских подворотнях". Если он нанесет ядерный удар или использует тактическое ядерное оружие, то Запад ответит. россия получит жесткий удар, который коснется лично путина. В таком случае его убьют,

– отметил Пионтковский.

Впоследствии путин пытался заигрывать с лукашенко, что якобы он был бы не против, если бы ему передали ядерное оружие из-за так называемой угрозы из Польши. Пионтковский признает, что это была достаточно наивная попытка. Тогда Запад тоже жестко ответил.

После этого российский диктатор переключился на ситуацию с Запорожской АЭС. Впрочем, Пионтковский считает, что путин банально снова пытался надавить на Запад и Украину, чтобы те пошли на уступки. Маловероятно, что он реально хочет что-то взорвать.

Реально взрывать Запорожскую АЭС он не собирается. Хотя бы потому, что дрейф радиоактивного облака непредсказуем. Он вполне мог накрыть его бункер,

– отметил Пионтковский.

Он предположил, что оккупанты могут использовать ядерный шантаж для других целей. Они уже угрожали "выключить" АЭС, что можно сделать за сравнительно короткий период. Тогда захватчики попытаются переключить ее в российскую энергетическую сеть, которая займет несколько недель-месяцев.

Пионтковский о ядерном шантаже россии: смотрите видео

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