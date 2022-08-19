Про ядерний шантаж росії 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, так він в черговий раз намагається натиснути на Захід та Україну, щоб всі пішли йому на політичні поступки.

До теми Небезпека різко зросла, – експерт з атомної енергетики про неконтрольовану ситуацію на ЗАЕС

путін навіть загравав із можливістю ядерного удару

Спершу російський диктатор навіть примудрявся натякати, що готовий завдати ядерний удар. Та, як наголошує Піонтковський, Захід йому надіслав чіткий сигнал, що буде жорстка відповідь навіть на застосування тактичної ядерної зброї. Вона, зокрема, стосуватиметься конкретно путіна.

Недавно йому пояснили досить чітко, як заведено в "пітєрскіх подворотнях". Якщо він завдасть ядерний удар або використає тактичну ядерну зброю, то Захід на це відповість. росія отримає жорсткий удар, який торкнеться особисто путіна. В такому випадку його вб'ють, – зазначив Піонтковський.

Згодом путін намагався загравати із лукашенком, що нібито він був би не проти, якби йому передали ядерну зброю через так звану загрозу з Польщі. Піонтковський визнає, що це була досить наївна спроба. Тоді Захід так само жорстко відповів.

Після цього російський диктатор перемкнувся на ситуацію із Запорізькою АЕС. Утім, Піонтковський вважає, що путін банально знову намагався натиснути на Захід та Україну, щоб ті пішли на поступки. Малоймовірно, що він реально хоче щось там підірвати.

Реально підривати Запорізьку АЕС він не збирається. Хоча б через те, що дрейф радіоактивної хмари непередбачуваний. Він цілком міг накрити його бункер, – зазначив Піонтковський.

Він припустив, що окупанти можуть використати ядерний шантаж для іншої мети. Вони вже погрожували "вимкнути" АЕС, що можна зробити за порівняно короткий період. Тоді загарбники спробують перемкнути її до російської енергетичної мережі, що займе кілька тижнів-місяців.

Піонтковський про ядерний шантаж росії: дивіться відео

Що відбувається на Запорізькій АЕС: головне