"Блок Китая, России и Ирана следует задушить": Пионтковский рассказал об изменении риторики США

В Пентагоне заявили, что встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве является тревожным сигналом. В США произошло стремительное изменение позиции касательно российско-китайских отношений.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Вашингтон расценил действия Китая как попытку создать новую "империю зла".

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Изменению риторики США предшествовало так называемое "примирение" Ирана и Саудовской Аравии, которое произошло при содействии Пекина. Установление дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом изменило соотношение сил на Ближнем Востоке.

Жесткое заявление Блинкена

Как рассказал Пионтковский, в последние дни США начали очень жестко реагировать на активность Китая. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике так называемую "мирную инициативу" Пекина.

Обычно американцы говорили, что это дело Украины – решать, на каких условиях соглашаться на прекращение огня и мирные переговоры. Мол, Вашингтон в это не вмешивается. Однако на этот раз позиция была жесткой,

– отметил политик.

В частности, Блинкен подчеркнул, что не может быть и речи о мирных переговорах, ведь это будет только играть на руку России. По словам публициста, госсекретарь США повторил самые жесткие формулировки Киева. К тому же, Блинкен призвал страны ЕС арестовать Владимира Путина, если он приедет на территорию Евросоюза.

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Смена риторики республиканца Десантиса

Однако самое важное то, как изменилась риторика Республиканской партии. Пионтковский напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп пообещал "закончить войну", отдав России часть украинских территорий. Однако, по словам публициста, среди республиканцев есть не более нескольких десятков людей, разделяющих такое видение.

В то же время очень показательной стала история с губернатором Флориды Роном Десантисом. Его называют главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение в президенты США от республиканцев. Ранее Десантис заявлял, что помощь Украине не входит в национальные интересы США.

А здесь губернатор Флориды публично отказался от этой точки зрения. Чтобы искупить свою вину, он выступил с очень резкими заявлениями против Путина – назвал его военным преступником, размахивающим ядерной бомбой,

– отметил Пионтковский.

По его словам, Десантис осознал, что формируется блок Китая и России, и нужно этому противостоять.

Блок трех диктатур

Как отметил оппозиционный политик, в Вашингтоне окончательно осознали, что нет никакой самостоятельной России, а есть вассал Китая.

Формируется блок трех диктатур – Китая, России и Ирана, направленный против Запада. В США появилось четкое понимание, что нужно задушить этот блок в самом зародыше,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что для этого Вашингтон стремится нанести удар по 2 составляющим, которые Китай формирует в своем блоке.

Во-первых, США стремятся поскорее уничтожить российскую армию и делают большие ставки на весеннее наступление Украины.

Во-вторых, Израиль со своей стороны, не ожидая объединения всех террористических сил на Ближнем Востоке, должен нанести удар по ядерному потенциалу Ирана.

Пионтковский отметил, что большую роль в ужесточении США сыграли переговоры Си и Путина в Москве.

Позиция США на международной арене: коротко