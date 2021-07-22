На "Ровноазот" не пускают экологов, а о взрыве экстренные службы узнали из интернета

Специалисты проверяют почву и воздух вокруг "Ровноазота", на котором 20 июля произошел взрыв. Впрочем, на территорию самого завода экологов отказались пускать.

Руководство "Ровноазота", вероятно, хотело скрыть разгерметизацию трубы. Своих обещаний о содействии в расследовании дела они не придерживаются.

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Руководство не пускает экологов на "Ровноазот"

Экологи проверяют, не загрязнились ли почвы вокруг "Ровноазота". Впрочем, на само предприятие, несмотря на обещания руководителей, специалистов не допустили. Они составляют специальные документы с требованием допуска.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отмечает: руководитель предприятия или ответственное лицо должны были сразу сообщить об аварии. Однако с "Ровноазотом" все случилось не так.

Фактически же наши службы знали от СМИ. Инспекторы выехали, а не были допущены к проверке. Это больше всего возмущает,

– подчеркнул Абрамовский.

Внеплановые инспекции планируют и на других химзаводах Украины. Специалисты также будут выяснять, почему о чрезвычайной ситуации на "Ровноазоте" не сообщили экстренные службы, а они узнали об этом через соцсети.

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Предприятие "Ровноазот" не предупредило органы госнадзора и контроля о взрыве. Как рассказал в эфире 24 канала глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, есть основания думать о намерении скрыть аварию.

Дело в том, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная экологическая инспекция узнали об этом событии из социальных сетей.

Есть определенные основания считать, что руководство предприятия попыталось скрыть чрезвычайное происшествие,

– заявил Малеваный.

Окончательные выводы о последствиях взрыва на "Ровноазоте" Госэкоинспекция сделает по результатам работы комиссии, следственных органов и собственной проверки.

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