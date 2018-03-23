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Ряд стран Евросоюза введут дополнительные меры против России, – Туск

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Президент Европейского совета Дональд Туск
Президент Европейского совета Дональд Туск / Фото из открытых источников

Со следующей недели некоторые государства-члены Евросоюза начнут введение дополнительных мер против России на национальном уровне. Такие меры вызваны отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

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Действия государств-членов в ответ на действия России могут начаться уже в понедельник. Я не буду комментировать решения подробно, но по результатам наших вчерашних дискуссий я ожидаю, что ряд стран-членов введут дополнительные меры против России. Это означает, что наши действия не завершены,
– сказал Туск.

Он отметил, что Евросоюзу было трудно подготовиться к такому поведению РФ и дать адекватный ответ после атаки с применением нервно-паралитического вещества, так как подобной ситуации прежде не было.

"Наша задача быть как можно более едиными и нам это удалось. Известно, что у нас есть разные традиции, разные интересы, которые зависят от географического расположения, от политической ситуации в отношении России. Поэтому не так легко держать вместе группу из 28 стран", – добавил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

17 марта Россия сделала такой же шаг и объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и прекратила 22 марта деятельность Британского Совета на территории российской Федерации.

Теги: Новости России Новости политики Дональд Туск Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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