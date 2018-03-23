19:02
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-12°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Низка країн Євросоюзу запровадять додаткові заходи проти Росії, – Туск

195 Читать новость на русском
Президент Європейської ради Дональд Туск
Президент Європейської ради Дональд Туск / фото з відкритих джерел

З наступного тижня деякі держави-члени Євросоюзу почнуть запровадження додаткових заходів проти Росії на національному рівні. Такі заходи спричинені через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Читайте також: Британські дипломати під оплески покинули територію посольства у Москві

Дії держав-членів у відповідь на дії Росії можуть початися вже в понеділок. Я не буду коментувати рішення детально, але за результатами наших вчорашніх дискусій я очікую, що низка країн-членів запровадять додаткові заходи проти Росії. Це означає, що наші дії не завершені,
– сказав Туск.

Він зазначив, що Євросоюзу було важко підготуватися до такої поведінки РФ і надати адекватну відповідь після атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини, адже подібної ситуації раніше не було.

"Наше завдання бути якомога єдиними і нам це вдалося. Відомо, що у нас є різні традиції, різні інтереси, які залежать від географічного розташування, від політичної ситуації щодо Росії. Тому не так легко тримати разом групу з 28 країн", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

17 березня Росія зробила такий же крок і оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітники посольства Великобританії та припинила 22 березня діяльність на території російської Федерації Британської Ради.

Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Туск Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук