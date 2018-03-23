Низка країн Євросоюзу запровадять додаткові заходи проти Росії, – Туск

З наступного тижня деякі держави-члени Євросоюзу почнуть запровадження додаткових заходів проти Росії на національному рівні. Такі заходи спричинені через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

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Дії держав-членів у відповідь на дії Росії можуть початися вже в понеділок. Я не буду коментувати рішення детально, але за результатами наших вчорашніх дискусій я очікую, що низка країн-членів запровадять додаткові заходи проти Росії. Це означає, що наші дії не завершені,

– сказав Туск.

Він зазначив, що Євросоюзу було важко підготуватися до такої поведінки РФ і надати адекватну відповідь після атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини, адже подібної ситуації раніше не було.

"Наше завдання бути якомога єдиними і нам це вдалося. Відомо, що у нас є різні традиції, різні інтереси, які залежать від географічного розташування, від політичної ситуації щодо Росії. Тому не так легко тримати разом групу з 28 країн", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



17 березня Росія зробила такий же крок і оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітники посольства Великобританії та припинила 22 березня діяльність на території російської Федерації Британської Ради.

