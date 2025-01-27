Рязанский НПЗ приостановил работу после атак украинских дронов, – Reuters

В России после атаки украинских беспилотников приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Последний раз этот НПЗ был под ударом в ночь на 26 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Читайте также Входит в топ-5 крупнейших заводов России: показываем на карте, где расположен Рязанский НПЗ Дроны остановили работу российского НПЗ По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования – железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.