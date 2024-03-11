ССО уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Палантин" с помощью HIMARS: горячие кадры
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Силы специальных операций поделились деталями новой операции по уничтожению вражеской техники. На этот раз оккупанты остались без своего новейшего комплекса РЭБ "Палантин"
Этот комплекс удалось "поджечь" с помощью наших реактивных систем залпового огня HIMARS. Военные также поделились горячими кадрами с уничтожением российского "Палантина".
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ССО уничтожили российский комплекс "Палантин"
В Силах специальных операций отметили, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3 отдельного полка обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".
Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавлял имеющиеся системы связи Сил обороны на этом направлении,
– рассказали военные.
В конце концов операторы ССО сопровождали цель и предоставили необходимую информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.
"В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена", – отметили в ССО.
ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Палантин" на Запорожском направлении / Видео ССО ВСУ
Что известно о российском комплексе РЭБ "Палантин"
- "Палантин" – мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет имеющиеся и перспективные системы связи противника, основанной на современной программно-определяемой платформе.
- РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.
- "Палантин" при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019.
Ранее военные уничтожили командно-наблюдательные пункты врага
- Силы специальных операций 15 февраля выложили в сеть видео, где боевая группа военных не только уничтожила, но и зачистила наблюдательные посты российских захватчиков. Эту работу наши защитники выполнили на Южном направлении.
- Сначала военные ССО нанесли огневого поражения с помощью тепловизионного дрона, оснащенного системой сброса. А уже после этого бойцы Сил специальных операций выдвинулись, чтобы устроить зачистку наблюдательных пунктов захватчиков.
- Также нашим защитникам удалось захватить трофейное оружие и спецтехнику оккупантов. Все это теперь будет служить на благо военных и поражать россиян на фронте.