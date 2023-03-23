Военный эксперт назвал оружие, которое в России действительно хорошо развито
Оккупанты усиливают использование РЭБ на Бахмутском направлении. Но технологии радиоэлектронной борьбы у россиян были очень хорошо развиты еще до начала полномасштабного вторжения.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, у россиян есть несколько хороших образцов этой техники.
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"У которых действительно нет аналогов, очень эффективно работающих не только против радиосвязи, которой могут оперативного уровня дроны использоваться, очень эффективно глушат GPS-сигнал", – рассказал он.
Крамаров отметил, что такие системы радиоэлектронной борьбы оккупантов также глушат аналоговый и цифровой сигналы на радиостанциях. Их россияне использовали, в частности, вблизи Киева.
Они даже могут давать не просто невозможность пользоваться дронами, а они даже могут создавать помехи для использования, в принципе, любой цифровой электроники,
– рассказал военный эксперт.
Все потому, считает он, что там сконцентрировано достаточно сильное электромагнитное излучение.
Какое оружие действительно хорошо развито в России: смотрите видео
"Конечно, на восточное направление они тянут все то, что у них есть, в частности, и средства радиоэлектронной борьбы", – отметил Андрей Крамаров.
Как уничтожают российские РЭБ
Он отметил, что поскольку эти российские средства радиоэлектронной борьбы имеют неплохое излучение, то по ним достаточно хорошо работает украинская тактическая авиация с ракетами AGM-88 HARM.
"Излучение такое, оно, в принципе, схоже с излучением радиолокационных станций, и поэтому на них эта ракета прекрасно летит", – подытожил военный эксперт.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Украинские военные продолжают героически оборонять Бахмут. Наши армейцы выполняют приказы, благодаря которым у россиян уменьшается наступательный потенциал и они не могут добиться никакого успеха.
- Потери оккупантов в этом направлении постоянно меняются. Каждый день под Бахмутом россияне могут терять около 300-400 своих солдат.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Россиян из-за этого "разнесло".