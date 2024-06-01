Не только в Крыму: радиолокационную станцию "Небо" поразили еще и в Луганске, – СМИ

В оккупированном Луганске ВСУ 28 мая поразили радиолокационную станцию "Небо". К такому выводу пришло OSINT-сообщество "Киберборошно", проанализировав видео и фото с места удара.

Сообщество "Киберборошно" сопоставило видеокадры с формой командной машины РЛС "Небо" и пришло к выводу, что это именно она. Спутниковые снимки, сделанные после удара, также подтверждают наличие элементов комплекса "Небо" на аэродроме.

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Что удалось найти журналистам

OSINT-сообщество подтвердило теорию о том, что вблизи Луганска была уничтожена российская РЛС "Небо".

Проанализировав снимки Луганского аэродрома за 28 мая, мы пришли к выводу, что вероятно были повреждены составляющие 55Ж6М "Небо-М", а именно РЛМ-М радар и РЛМ-Д радар,

– написали они.

Что нашли исследователи / Фото "Киберборошна"

Дополнительно, при анализе спутниковых снимков, было обнаружено новое сооружение на территории летного училища. Это здание имеет необычную форму и, вероятно, является ангаром для машин со склада РЛС.

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