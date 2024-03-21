"Украина может победить, но нуждается в поддержке": топ-руководитель НАТО призывает не терять веру
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр выступил с призывом к поддержке Украины. Он также предостерег союзников от чрезмерного пессимизма относительно возможности победы в войне.
Бауэр отметил важность поддержки Украины и заметил, что глядя на факты, есть все основания быть уверенными в способности страны достичь успеха. Сделал он это своей речи на Киевском форуме по безопасности 21 марта, передает 24 Канал.
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Пессимисты не выигрывают войн
Бауэр призвал к усилению поддержки Украины, и предупредил об опасности чрезмерного пессимизма в вопросе ее возможности победы в войне. Он также отметил, что пессимисты не выигрывают войн.
Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году,
– отметил он.
Глава Военного комитета акцентировал на необходимости предоставления большей поддержки Украине и отметил, что имеющиеся факты свидетельствуют о способности страны достичь успеха. Он также подчеркнул, что Украина уже получает значительную поддержку от стран-членов НАТО и других государств, но нуждается в дальнейшей помощи.
Бауэр также отметил изменения, которые украинские военные внесли в аспекты современной войны.
"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – подчеркнул военный руководитель НАТО.
Военная поддержка Украины: последние новости
- Шольц призвал европейских партнеров мобилизоваться и организовать усиление военной помощи для Украины. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Берлин передал военную технику на сумму в 28 миллиардов евро. Канцлер Германии призвал партнеров последовать этому примеру.
- Лидеры Европейского Союза собрались на двухдневный саммит в Брюсселе, который продлится с 21 по 22 марта. В центре внимания встречи будет Украина, ожидают, что будут обсуждать возможность передачи доходов от российских активов, которые сейчас заблокированы в ЕС, для поддержки Украины. Сейчас в Европейском Союзе находится около 210 миллиардов евро, которые принадлежат России и остаются недоступными из-за санкций.
- Также стало известно, что к рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, приоритетом Конгресса было согласовать бюджет правительства США на 2024, а сейчас эта работа почти завершена.