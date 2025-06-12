"Уже на Донбассе, на своем месте": Бровди принял от Сухаревского должность командующего СБС

Новый командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди уже принял дела и должность от полковника Вадима Сухаревского. Это произошло 11 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "Мадяра" в его телеграм-канале.

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Что написал Бровди о принятии должности от Сухаревского

"Мадяр" отметил, что уже принял дела и должность, а также приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Он также подчеркнул, что продолжит служить верой и правдой народу Украины.

Отсчет стартовых 100 суток начат, а заодно принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с командой должным образом,

– написал Роберт Бровди.

Он также подчеркнул, что бумажные дела и трехдневная поездка в Киев завершена, поэтому он сейчас уже на Донбассе, на своем месте.

К слову, Роберт Бровди был назначен на должность командующего Сил беспилотных систем ВСУ 3 июня указом президента Владимира Зеленского. Майор заменил полковника Вадима Сухаревского, который был командующим СБС почти год.

Вадим Сухаревский отметил, что на этом этапе его видение дальнейшего развития Сил беспилотных систем с руководством разошлось. В то же время полковник продолжает оставаться в строю и был назначен заместителем командующего оперативного командования "Восток".