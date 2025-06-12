Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "Мадяра" у його телеграм-каналі.

До теми Новий командувач СБС "Мадяр" озвучив першочергові кроки на перші 100 днів роботи

Що написав Бровді про прийняття посади від Сухаревського

"Мадяр" наголосив, що вже прийняв справи та посаду, а також взявся до виконання обов'язків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Він також підкреслив, що продовжить служити вірою й правдою народу України.

Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з командою належним чином,

– написав Роберт Бровді.

Він також підкреслив, що паперові справи та триденна поїздка до Києва завершена, тож він наразі вже на Донбасі, на своєму місці.

До слова, Роберт Бровді був призначений на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ 3 червня указом президента Володимира Зеленського. Майор замінив полковника Вадима Сухаревського, який був командувачем СБС майже рік.

Вадим Сухаревський зазначив, що на цьому етапі його бачення подальшого розвитку Сил безпілотних систем з керівництвом розійшлося. Водночас полковник продовжує лишатися у строю та був призначений заступником командувача оперативного командування "Схід".