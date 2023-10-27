Путин – продавец хаоса, – Давыдюк объяснил роль Фицо и Орбана в распространении нарративов Кремля

Новый премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что не намерен поддерживать Украину военной помощью. Однако Фицо брал у России деньги и тратил на выборы.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что президент Словакии поддерживала Украину с первых дней полномасштабной войны. Отметим, что ранее Фицо заявлял, что сделает все, чтобы начались "мирные переговоры" между Украиной и Россией.

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"Ты можешь перестать что-либо давать, если ты что-то изготавливаешь, создаешь, а потом кому-то отдаешь. Дают лидеры. Люди, которым есть, что дать, которые могут научить, которые могут куда-то вести", – сказал Давыдюк.

Президент Словакии Зузана Чапутова помогала Украине, ведь понимала, что её страна не самая большая и она в списке тех стран, на кого нападет Путин, если украинское государство упадет.

Словакия – прекрасная страна, но они допускают ошибки. Мы совершили похожую ошибку один раз, но мы её выгнали в Ростов вместе с её прихвостнями, наворовавшими здесь денег,

– добавил политолог.

Какая роль Роберта Фицо и Виктора Орбана в российской пропаганде: смотрите видео

Владимир Путин в это время хочет создать определенный информационный принцип "домино". Мол, "Европа перестает помогать Украине", а новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон якобы тоже может "разделить" этот вопрос. Однако это все – просто шум.

Какое влияние Орбана

Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил членство его страны в ЕС с советской оккупацией. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто не обязывает быть в Европейском Союзе.

Путин сейчас – продавец хаоса. Он хочет в ЕС закинуть Орбана, чтобы он его "зажег". Но это – "бенгальский огонек". Его никто не заметит. Влияния Орбана – ноль,

– подчеркнул Давыдюк.

Выгнать Виктора Орбана из венгерской политики, считает политолог, нетрудно. Мол, для этого просто нужно дважды не оказать помощь Венгрии, и тогда страна сама его выгонит. При этом в Венгрии много оппозиционных депутатов, готовых сделать страну состоятельной.

"При Орбане ничего не построили. Польша застроилась за это время. Инфраструктура в большинстве лучше и свежее, новее, чем в Германии. А что Венгрия получила? 3 комбайна при Орбане и кучу политических манипуляций. Так же при Фицо", – подчеркнул Давыдюк.

Украине, считает политолог, премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан не помешают.

Скандальные заявления Фицо и Орбана