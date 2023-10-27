Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що президентка Словаччини підтримувала Україну з перших днів повномасштабної війни. Зазначимо, що раніше Фіцо заявляв, що зробить усе, аби почалися "мирні переговори" між Україною та Росією.
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"Ти можеш перестати щось давати, якщо ти щось виготовляєш, створюєш, а потім комусь віддаєш. Дають лідери. Люди, яким є, що дати, які можуть навчити, які можуть кудись вести", – сказав Давидюк.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова допомагала Україні, адже розуміла, що її країна не найбільша і вона у списку тих країн, на кого нападе Путін, якщо українська держава впаде.
Словаччина – прекрасна країна, але вони допускають помилки. Ми зробили схожу помилку один раз, але ми її вигнали в Ростов разом з її прихвоснями, які накрали тут грошей,
– додав політолог.
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Владімір Путін тим часом хоче створити певний інформаційний принцип "доміно". Мовляв, "Європа перестає допомагати Україні", а новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон нібито теж може "розділити" це питання. Однак, це все – просто галас.
Який вплив Орбана
Тим часом прем'єр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство його країни в ЄС з радянською окупацією. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто не зобов'язує бути в Європейському Союзі.
Путін нині – продавець хаосу. Він хоче в ЄС закинути Орбана, аби він його "запалив". Але це – "бенгальський вогник". Його ніхто не помітить. Вплив Орбана – нуль,
– наголосив Давидюк.
Вигнати Віктора Орбана з угорської політики, вважає політолог, нескладно. Мовляв, для цього просто треба двічі не дати допомогу Угорщині, і тоді країна сама його вижене. При цьому в Угорщини багато опозиційних депутатів, які готові зробити країну заможною.
"При Орбані нічого не збудували. Польща забудувалася за цей час. Інфраструктура в більшості краще і свіжіше, новіше, ніж в Німеччині. А що Угорщина отримала? 3 комбайни при Орбані й купу політичних маніпуляцій. Так само при Фіцо", – наголосив Давидюк.
Україні, вважає політолог, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр Угорщини Віктор Орбан не зашкодять.
Скандальні заяви Фіцо та Орбана
- Прем'єр Словаччини заявив, що не планує підтримувати ЗСУ зброєю. Роберт Фіцо сказав, що Україні "краще 10 років домовлятися про мир".
- Окрім того, він заявив, що країна-агресорка нібито має "більші територіальні здобутки" на цьому етапі війни, ніж Україна.
- Прем'єр Угорщини сказав, що підтримує зв'язок із Владіміром Путіним, адже буцімто хоче миру в Україні. Орбан додав, що робить усе, аби "закінчити війну".
- Віктор Орбан зустрівся із Путіним у Китаї. Там прем'єр Угорщини назвав війну Росії проти України "воєнною операцією". Орбан зазначив, що Угорщина не хотіла протистояти країні-агресорці.