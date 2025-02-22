Он очень нервничает: Фицо цинично оправдал агрессию России против Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что у России якобы были серьезные причины напасть и раскритиковал Владимира Зеленского. Такие заявления он озвучил на фоне протестов против его политики, которые продолжаются в стране.

Не секрет, что Роберт Фицо и его политическая сила пришли к власти при содействии России. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что Кремль помогал финансовыми и информационными ресурсами.

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Почему Фицо серьезно нервничает

Россия хорошо обеспечивает партии, политические силы или отдельных политиков, которые готовы договариваться с Москвой. Именно так Фицо в 2023 году вернулся к власти и возглавил правительство. Не все эти факты можно доказать, но понятно, что со стороны Путина предоставили ресурс, чтобы Фицо получил премьерское кресло.

Поэтому он в дальнейшем будет говорить все то, что импонирует Кремлю и Владимиру Путину, обвинять Украину в агрессии России, хотя это абсолютно не так. Фицо думает, что это спасет его ситуацию на фоне протестов,

– отметил Станислав Желиховский.

Очевидно, что политик боится за себя и свою власть, его беспокоит, что протесты могут выйти из-под контроля и навредят его власти. Поэтому он применяет нарративы, которые выгодны России, и которые озвучивают ее сторонники, например, Виктор Орбан.

Я не исключаю, что он не продержится настолько долго, как Орбан в Венгрии. Поэтому он нервничает и надеется, что ретрансляция определенных заявлений его спасет,

– подчеркнул эксперт-международник.

Но вряд ли это произойдет, потому что словацкий народ начинает осознавать, что в 2023 году выбрал ложный путь. Население хочет сменить политиков, сформировать правительство, которое бы отвечало интересам народа.

Для людей Россия является врагом как и для всего европейского континента. Заявления о том, что дружба со страной-агрессором приведет к хорошим результатам выглядят абсурдными.

Итак, Братислава должна сделать все возможное, чтобы отмежеваться от влияний Кремля, от российских энергоносителей. Нужно переориентироваться на альтернативные рынки и на большее сотрудничество с Западом, в частности Украиной.

Заметим, Роберт Фицо сказал, что Россия имела причины для нападения, потому что "ее ввели в заблуждение заявлениями о расширении НАТО". Президента он обвинил в нежелании проводить выборы.

Перед тем словацкий премьер угрожал "заморозить украинцев", перекрыв газ. Так он раскритиковал отказ Киева продолжать транзит российского сырья.