Критиковал либерализм и восхвалял Орбана: Фицо впервые появился на публике после ранения

В словацкого премьера стреляли 15 мая 2024 года. Он впервые появился на публике только 5 июля.

Роберт Фицо в пятницу, 5 июля, прибыл в замок Девин в Братиславе. Он выступил перед людьми во время национального праздника в Словакии – 1161-й годовщины прибытия святых Кирилла и Мефодия

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Что известно о выходе Фицо в люди

Словацкий премьер-министр в своем выступлении 5 июля со сцены:

критиковал "либеральные и прогрессивные идеологии",

похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его недавние поездки в Киев и Москву.

Стоит заметить, что Роберт Фицо перестал оказывать военную помощь Украине сразу после вступления в должность осенью 2023 года.

Впоследствии к власти в Словакии пришел президент Петер Пеллегрини, который также выступает против Запада, называет санкции против России неэффективными, выступает против помощи Украине и призывает к "мирным переговорам".

Кстати, в Роберта Фицо стрелял на улице 71-летний мужчина, который был экс-охранником в торговом центре, автор трех поэтических сборников и член Словацкого общества писателей.

На одном из видео в сети задержанный говорил, что он не согласен с политикой правительства. После нападения на Фицо сын предполагаемого нападающего рассказал, что отец имел разрешение на оружие.