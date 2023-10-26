"Пусть лучше 10 лет договариваются о мире": Фицо не поддерживает военную помощь Украине

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен поддерживать военную помощь для Украины. Он считает, что "лучше 10 лет договариваться о мире".

Об этом пророссийский Фицо сообщил во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне мы рассказывали, что будут обсуждать европейские лидеры на саммите ЕС в Брюсселе.

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Фицо не поддерживает военную помощь Украине

Так, пророссийский премьер в очередной раз подчеркнул, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата,

– считает он.

Фицо также добавил, что на этом этапе войны у России "больше территориальных достижений, чем у Украины".

Какая причина ненависти Фицо к Украине

Недавно СМИ сообщали, что в 2009 году спор между Украиной и Россией по газу достиг апогея. Поток российского газа через украинскую территорию прекратился 7 января. Это отключение среди зимы стоило экономике Словакии примерно 100 миллионов евро в день. Фицо в то время был главой словацкого правительства. Он звонил Путину и Юлии Тимошенко. Утром 14 января он вместе с делегацией приехал в Киев.

Однако словацкую делегацию заставили долго ждать встречи с представителями украинского правительства. Так, Тимошенко перед включенными камерами в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот поддержал Москву в газовом споре между Россией и Украиной.

"Это была совершенно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Его унизили",

– сообщал словацкий чиновник.