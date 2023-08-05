На "Родине-мать" начнут устанавливать герб: назвали дату и время

В Киеве в субботу, 5 августа, начнут устанавливать герб на монументе "Родина-мать". По предварительной информации, поднимать трезуб начнут примерно в 14:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Часть, где был размещен советский герб, полностью закроют стальными пластинами, а затем установят трезуб, передает 24 Канал.

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До установки трезуба – считанные часы

В музее поблагодарили общество и журналистов за заинтересованность в проекте. Ориентировочно поднять герб на монумент планируют в 14:00.

Ваш интерес к проекту по замене герба на щите Родины-мать" вызывает глубокое уважение, а ваша преданность делу – искренний восторг! Предварительно сообщаем, что ориентировочное время начала поднятия Трезуба на щит состоится после 14:00,

– сообщили в музее.

В музее также подчеркнули, что украинский трезуб будет значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его будут крепить на пластины, которыми перекроют место, где был раньше герб СССР.

Трезуб готовят к установке: смотрите видео

Также украинцев предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба могут отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.

"Даже если оттенок сразу полностью не будет совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции", – предупредили в музее.

Трезуб готовят к установке – больше в галерее

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