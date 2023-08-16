Конец советской эпохе: впечатляющие кадры "Родины-матери" с украинским трезубом

"Родина-мать" лишилась наследия СССР и полностью сбросила с себя упоминания о темных временах. Украинский трезуб уже красуется на щите памятника – там, где раньше был советский герб.

Установление герба Украины все еще продолжается. Как сейчас выглядит "Родина-мать" – показывает 24 Канал.

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Монумент уже с гербом

В настоящее время работы по установлению украинского герба продолжаются – их планируют завершить ко Дню Независимости Украины 24 августа. Однако жители Киева уже сейчас могут увидеть символическое перерождение "Родины-матери".

Обновлённая "Родина-мать / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Реконструкция монумента постепенно подходит к концу. Совсем скоро не останется ни одного упоминания о прошлом "Родины-матери". Она станет символом несокрушимости украинского народа в войне, которую развязала Россия.

Напомним, украинцы проголосовали за замену символа СССР на украинский герб в Дии. Около 85% граждан заявили, что не хотят видеть советскую символику на "Родине-матери".

Замена советского герба: как это было