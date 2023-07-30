"Родина-мать" избавляется от советского герба: первые фото

В Киеве 30 июля начали демонтировать советский герб на монументе "Родина-мать". Появились первые кадры, как работники декоммунизируют щит.

О начале работ сообщили в Минкульте, а фотограф Ян Доброносов опубликовал фотографии. Завершить работу планируют ко Дню Независимости.

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"Родина-мать" без советского герба

В Минкульте сообщили, что 30 июля на монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Родины". Завершить все работы планируется до 24 августа 2023 года.

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ – украинский трезубец,

– говорится в сообщении Минкульта.

Как происходит демонтаж советского символа / Фото Ян Доброносов и Минкульт

Декоммунизация "Родины-матери": последние новости

В Минкульте 13 июля был опубликован ролик, на котором монумент показали без советского герба. На щите появился украинский герб.

В тот же день было принято решение о демонтаже символики СССР на монументе. Стоимость этого проекта составляет – 28 миллионов гривен. К слову, финансировать замену символики будет группа Метинвест Рината Ахметова. Именно в Ахметове будут заниматься изготовлением тризуба.

Изготовить герб для "Родины-мать" собирались из украинской стали. Однако полученные образцы из "Запорожстали" не отвечают техническим требованиям, поэтому ее заменят европейской. Отметим, что это никак не отразилось на стоимости проекта.

В то же время "Запорожсталь" отвергла обвинения в том, что их сырье якобы не отвечает техническим требованиям. На предприятии уверены, что соблюдали все стандарты при изготовлении металла.

При обсуждении проекта замены символики на монументе Минкульт запустил опрос в приложении "Дия". Кстати, 85% украинцев поддержали демонтаж советского герба на украинский тризуб.

Монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.