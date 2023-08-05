В ожидании трезуба: фоторепортаж с места реконструкции "Родины-мать"

В Киеве 5 августа будут устанавливать трезуб на место советского герба. Щит монумента сначала закроют стальными пластинами, затем установят герб Украины.

У монумента "Родина-мать" побывала корреспондентка 24 Канала. Она зафиксировала, как выглядит монумент накануне установки трезуба.

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"Родина-мать" в ожидании трезуба

Установить трезуб на место, где находился еще несколько дней назад советский герб, планируют 5 августа. Однако из-за потенциальной угрозы ракетных обстрелов, а в Киеве уже дважды раздавалась воздушная тревога сегодня, начало работ постоянно переносят.

В настоящее время монумент "Родине-матери" стоит без герба СССР. О пережитках советского времени свидетельствуют только пустоты на щите. При установке трезубца их закроют новыми стальными пластинами, а затем начнут устанавливать герб Украины.

Монумент "Родине-матери" перед установкой трезуба / Фото Валентины Полищук

К слову, начать поднимать герб планировали ориентировочно в 14:00. Однако уже дважды пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне сообщала, что информация об установлении трезуба будет обновлена позже. Можно предположить, что это связано с угрозой ракетных обстрелов.

Позже в пресс-службе музея сообщили, что ожидают журналистов в 15:00.

Стоит отметить, что украинский трезуб будет значительно больше, чем советский герб. Кроме того, в музее также предупредили, что сначала может показаться, что цвет стали будет отличаться. Однако эксперты успокаивают и утверждают, что свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции.

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