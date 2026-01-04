Укр Рус
Оборона Родинского продолжается: в "Азове" опровергли смонтированную ложь оккупантов
4 января, 11:38
Оборона Родинского продолжается: в "Азове" опровергли смонтированную ложь оккупантов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Бойцы подразделения "Азов" опровергли российские фейковые сообщения о захвате Родинского.
  • По состоянию на 4 января 2026 года украинские силы удерживают ключевые позиции в городе.

Российская армия продолжает выдавать желаемую ситуацию на фронте за действительное положение вещей. Недавно враг распространил очередную ложь о якобы взятии под контроль населенного пункта Родинское в Донецкой области.

Информацию пропагандистов опровергли в 1-м корпусе НГУ "Азов". Подробности рассказывает 24 Канал.

Какова на самом деле ситуация в Родинском?

Военные отметили, что несмотря на фейковые сообщения российской пропаганды о ситуации на линии фронта в районе Родинского, оборона города продолжается.

Заметьте! По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.

Зато враг применяет сфабрикованные видеоматериалы и манипулятивные заявления, чтобы создать иллюзию якобы захвата определенного населенного пункта.

Линия боевого столкновения возле Родинского: смотрите карту DeepState

В "Азове" добавили, что украинские защитники контролируют ключевые позиции в городе, со своей стороны российская армия несет значительные потери в живой силе и технике.

Последние новости с фронта

  • Сейчас россияне продолжают наступать на разных участках фронта, пытаясь выявить уязвимые места в украинской обороне, в частности активно действуя на Гуляйпольском направлении. Отметим, что недавно боец 225-го отдельного штурмового полка в одиночном ближнем бою уничтожил трех российских солдат. Инцидент произошел именно на Гуляйпольском направлении.

  • Эксперты утверждают, что стратегическая цель Москвы не изменилась. Они стремятся к полному захвату Донецкой области с дальнейшим продвижением в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

  • Между тем в Купянске продолжаются активные боевые действия по вытеснению российских оккупантов: в городе, по последним данным, остается менее сотни вражеских солдат.

  • По состоянию на 4 января, ВС России потеряли дополнительно 900 военнослужащих, 2 танка и 12 артиллерийских систем.