Оборона Родинского продолжается: в "Азове" опровергли смонтированную ложь оккупантов

Российская армия продолжает выдавать желаемую ситуацию на фронте за действительное положение вещей. Недавно враг распространил очередную ложь о якобы взятии под контроль населенного пункта Родинское в Донецкой области.

Информацию пропагандистов опровергли в 1-м корпусе НГУ "Азов". Подробности рассказывает 24 Канал.

Какова на самом деле ситуация в Родинском?

Военные отметили, что несмотря на фейковые сообщения российской пропаганды о ситуации на линии фронта в районе Родинского, оборона города продолжается.

Заметьте! По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.

Зато враг применяет сфабрикованные видеоматериалы и манипулятивные заявления, чтобы создать иллюзию якобы захвата определенного населенного пункта.

В "Азове" добавили, что украинские защитники контролируют ключевые позиции в городе, со своей стороны российская армия несет значительные потери в живой силе и технике.

