Родители Протасевича попросили предоставить сыну независимую медицинскую помощь

Родители журналиста Романа Протасевича, которого задержали в Беларуси, попросили для него независимую медицинскую помощь. Они отметили, что до сих пор не знают, где находится их сын.

Родные экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA считают, что к нему применяли насилие. В частности, это заметно и на видео признания, которое обнародовали белорусские СМИ.

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По словам родителей Романа Протасевича, к задержанному до сих пор не пускают правозащитников. К тому же ему даже не позволяют передать теплые вещи и средства личной гигиены.

Мы еще не знаем, где наш сын. Не говоря уже о том, чтобы к нему допустили родственников на встречу. К Роману не пускают даже адвоката,

– рассказали родные журналиста.

24 мая МВД Беларуси опубликовало запись, на которой Роман Протасевич говорит, что "продолжает сотрудничать со следствием". Впрочем, его родители убеждены, блогера заставили сказать это.

"Ему обязательно нужно медицинское обследование. Но, как нам известно, никто эту помощь не предоставляет", – отметили они.

Обращение Романа Протасевича из СИЗО: смотрите видео

Задержание Романа Протасевича: главное