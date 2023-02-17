Пельмени вместо "Лады": как семьи погибшего оккупанта отблагодарили за участие в войне в Украине
17 февраля в российской Туве празднуют Новый год по лунному календарю "Шагаа". По этому поводу местные чиновники решили сделать интересный подарок семье погибшего оккупанта.
По информации российских СМИ, семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Известно, что семья захватчика проживает в селе Алдан-Маадир, передает 24 Канал.
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Семья скоро получит еще один подарок
Как отмечают, Валентина Ондарь, которая стала обладательницей унизительного подарка, – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске.
Однако следует добавить, что на войне в Украине находится и второй сын Валентины. Со временем семья Ондар сможет получить еще пачку лакомств от местных чиновников.
Пельмени семьи погибшего мобилизованного дали в рамках акции "Лепи добро".
Россия понесет огромные потери в Украине: коротко
- Статистику потерь врага недавно пополнил Виктор Фурсов – топофицер разведки России. Заметим, что этому русскому оккупанту долго удавалось избегать смерти. Известно, что воевал в Украине он еще с 2014 года, но в 2023 году его карьерный рост оборвался.
- За прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 800 российских захватчиков. Общая статистика свидетельствует о том, что потери врага в живой силе по состоянию на 17 февраля уже насчитывается 141 260 бойцов.
- Также сократилось количество техники противника. Известно, что в металлолом уже превратили 3298 танков, 6520 боевых бронированных машин, 2322 артиллерийские системы, 467 РСЗО, 241 средство ПВО.
- Заметим, что боевой потенциал ЧВК "Вагнера" тоже заметно снизился. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что среди наемников Пригожина в Украине погиб каждый 5. Также каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.