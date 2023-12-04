Будет сиквел: Притула собрал на Рой мести – 2000 дронов

Украинцы закрыли очередной сбор на беспилотников для наших военных. Однако ситуация остается непростой, поэтому они нуждаются еще.

Сергей Притула сообщил, что "Рой мести", то есть 2000 дронов отправляются на фронт. В то же время, он отметил, что этого все еще недостаточно, ведь ситуация на фронте сложная.

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Анонс сиквела

Благодаря донатам пользователей удалось собрать не только на 2000 FPV-дронов и обучение 420 операторов, но и дополнительно законтрактовали еще 200 10-дюймовых FPV-дронов "Мамонт".

Силам Обороны сейчас очень нужны FPV-дроны, поэтому мы запускаем "Рой мести 2.0"!

– написал волонтер.

Он рассказал, что цель нового сбора составляет 100 миллионов гривен на 5 000 FPV-дронов и сопутствующее оборудование. Также две компании уже внесли взнос в размере 3 миллионов каждая.

"Рой мести" отправляется на фронт: смотрите видео

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