Будет сиквел: Притула собрал на Рой мести – 2000 дронов
Источник:Сергей Притула
Украинцы закрыли очередной сбор на беспилотников для наших военных. Однако ситуация остается непростой, поэтому они нуждаются еще.
Сергей Притула сообщил, что "Рой мести", то есть 2000 дронов отправляются на фронт. В то же время, он отметил, что этого все еще недостаточно, ведь ситуация на фронте сложная.
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Анонс сиквела
Благодаря донатам пользователей удалось собрать не только на 2000 FPV-дронов и обучение 420 операторов, но и дополнительно законтрактовали еще 200 10-дюймовых FPV-дронов "Мамонт".
Силам Обороны сейчас очень нужны FPV-дроны, поэтому мы запускаем "Рой мести 2.0"!
– написал волонтер.
Он рассказал, что цель нового сбора составляет 100 миллионов гривен на 5 000 FPV-дронов и сопутствующее оборудование. Также две компании уже внесли взнос в размере 3 миллионов каждая.
"Рой мести" отправляется на фронт: смотрите видео
В разведке открыли "Black Box"
- Украинские военные показали, что было у "Black Box". За первые 8 месяцев 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб более чем на 900 миллионов долларов. Оказалось, что там баражировочный боеприпас "Бобер" с дальностью до 800 км.
- Боеприпас "Бобер" – не единственная составляющая "коробки", хотя уже о нем можно рассказать многое. К примеру, он успешно выполнял задачи в Крыму, на временно оккупированных территориях Украины Также он "залетал" на военные объекты на вражеской территории.
- "Black Box" попал в важное предприятие вражеского Военно-промышленного комплекса – завод по производству электроники для ракет типа Х-31, Х-35 и Х-59, запускаемых из самолетов тактической авиации.