Артиллерийская дуэль: почему россияне преобладают и как Украине удается с этим бороться

Война России против Украины стала на рельсы выносливости – кто дольше протянет, тот и победит. Россияне сделали акцент на артиллерию, у которой есть бесконечные запасы, а Украина вынуждена экономить и прицеливаться точнее, чтобы уничтожать потенциал врага.

Кто сколько стреляет: что говорит статистика

Приблизительно в середине июля британский аналитический центр Royal United Services Institute подсчитал, что в среднем россияне выстреливают по 20 тысяч снарядов в сутки. Украина всего 6. И речь идет только о ствольной артиллерии. Подсчитать количество выстрелов из миномета и РСЗО они не смогли, но указывают, что там ситуация еще хуже.

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Уже в начале верится издание The Kyiv Independent со ссылкой на командование наших артиллеристов, опубликовав новую статистику. Согласно ей, до сегодняшнего дня россияне выстреливают по 5 – 6 тысяч снарядов. Словами не описать, насколько это великое полешгение для наших военных на фронте, однако и эта цифра – это тоже много.

Давайте не будем забывать: несмотря на то, что мы вроде бы и сравнялись по количеству выстрелов, запасы советских 152-мм снарядов у нас не бездонные, как у россиян. И у вас уже возник вопрос: а как же переход на стандарты НАТО? Как же стандартизирован боеприпас на 155-мм? Какова арта, которую нам дали западные союзники и партнеры?

Вот в этом всем сейчас и разберемся. Ибо несмотря на то, что появление HIMARS несколько ускорило артиллерийский голод российской армии, массированное использование именно артиллерии – это главный фактор, благодаря которому сегодня оккупанты могут продвигаться вперед и наносить удары по позициям наших военных.

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Почему россияне не учитывают точность

На первый взгляд может показаться, что современная война – это не только когда речь идет о количестве стволов, пусковых установок или танков. Действительно, сегодня никто так не делает. Войны не выиграет только арта или только танк. Это все должно работать в комплексе. Умение грамотно все объединить и выбрать правильную стратегию, а затем и тактику – приносит победу. Все упирается в деньги и людей. Чем мудрее ты подойдешь к планированию – тем меньше потратишь денег и потеряешь людей. А это – самые главные факторы войны.

Россия именно таким образом пыталась взять всю Украину 24 февраля. Но сложилось так, что "вторая армия мира" столкнулась с проблемами: плохая коммуникация, отсутствие импровизации, строгий контроль, ничтожное планирование и главное – ВСУ. Особенно мобильны группы с противотанковыми средствами.

В первые месяцы войны Россия потеряла больше танков, чем сегодня на вооружении Британии, Франции и Германии вместе взятых. "Все идет по плану", как говорят на России. Именно поэтому Кремль решил изменить тактику. Вернуться к той, которая дает им 100%, гарантированное и неоспоримое преимущество. Артиллерия.

Так было еще во времена Первой мировой войны. Именно на обстрелы приходилось около 60% потерь. И с тех пор Советский Союз, а затем и Россия выстраивали мощную сеть артиллерийских орудий, включая боеприпасы. Поэтому очень часто говорят, что у россиян неограниченный арсенал снарядов. Он всегда был таким.

Во времена Второй мировой, а особенно в 1944 и 1945 советская армия уситрилировала ориентировочно 5 миллионов снарядов в месяц. Поле боя было усыпано осколками, неразорванными снарядами, все перемолено прямо в порохи.

Теперь вернемся у нас время. Масштабы обстрелов не столь мощны, но от того – не менее разрушительны. За 24 часа в Песках россияне выстреляли более 6 тысяч снарядов, превратив город в руины. Они медленно перемалывают любые укрепления, дома, а в некоторых случаях даже рельеф местности.

Это очень тупо, очень просто, но оно работает. Их же не интересуют люди, инфраструктура или тем более какие-то ключевые места. Им нужна только географическая плоскость. В таких условиях – это очень даже успешная тактика.

Поэтому перед тем, как рассказывать о том, как этому противодействовать, подходило бы рассказать о тех установках, которые сегодня есть на фронтах у обеих сторон. И начнем с РСЗО, которыми пользуемся мы.

Каким оружием пользуются ВСУ

Из самых современных на вооружении стоят М142 Himars, М270 MLRS. Ракетную систему "Ольха" тоже сюда можно отнести, но их не так много. Еще меньше "Буревьев" и словацкий RM-70 "Вампир2".

И у нас, и у россиян на вооружении есть "Смерчи", "Ураганы" и "Грады". Это стандартно, и они регулярно работают на фронтах. Однако у этого оружия есть свои особенности. "Грады" и "Ураганы" кладут снаряды на расстояние от 20 до 40 километров. "Смерч" может переваливать и за 100, а вот особенность в том, что оно очень неточно.

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Допустимое отклонение в таких советских РСЗО – от 0.3 до 0.8% от дальности выстрела. Именно поэтому одиночным выстрелом, как, например, из HIMARS, здесь попасть нереально. Их потому и юзают залпами. Залп из "Града" накрывает площадь как 20 футбольных полей – это 145 тысяч квадратных метров. "Ураганом" накрыть можно около 50 футбольных полей, а из "Смерча" целых 80.

Можно в этот список добавить еще и ТОС-1 или как его называют - "Сонцепек". Он необходим для уничтожения бронированной техники, живой силы и инфраструктуры. То есть акцент здесь на количестве, а не на качестве.

РСЗО М270 MLRS на вооружении украинской армии / Скриншот с видео

То есть понимаете масштабы, как сложно в таких условиях и с такими залпами противостоять их технике. Здесь может помочь только работа по тылу, по слогам и дальнобойность. Т только дальнобойность может обеспечить безопасность в таких противостояниях. Вот тактика россиян – тотальное уничтожение вместо одного, но очень точного выстрела.

Кстати, в Украине в 2016 году начали работать над "Ольхой". Это модернизация "Смерча". Только там вместо кривых снарядов – точная зенитная управляемая ракета. Одна из причин такой модернизации – отсутствие в Украине большого количества снарядов для таких пусковых систем. Потому решили сделать акцент на точности. Один, но эффективен.

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По такому же приципу работают РСЗО западного мира. Я не буду здесь сравнивать HIMARS или М270 с советскими системами, потому что это кардинально другие установки. Вместо пачки ракет, которые неточно накрывают площадь, эти улетают в конкретные цели.

В чем особенность российской и западной техники

Теперь об арте. Вот вам небольшой список того, чем сейчас воюют россияне: Д-30, Мста-б, "Пион", "Гиацинт", Мста-с, "Акация" и многие другие. Каждый вид умножаем это на несколько сотен и в общем выходит, что таких установок в России тысячи. По разным оценкам на складах ориентировочно 12 тысяч единиц, не все в пригодном состоянии, но ничего не мешает склепывать из 2 – 3 одну.

Ни одна страна в мире не имеет такого запаса, потому что это дорого, невыгодно и что самое главное требует очень мощной логистики. Хорошо отлаженная, которая сможет бесперебойно поставлять боеприпасы в большом количестве на заранее определенные огневые позиции. Любой сбой в этих поставках оказывает влияние на оперативную обстановку на фронтах. Здесь думаю не стоит объяснять – вы и так знаете, что сейчас происходит и сами же это видите в новостях.

Это следствие перебоев в логистике, уничтоженные склады и так далее. Российская военная доктрина всегда была нацелена на работу артиллерии. А все остальные военные операции должны под нее подстраиваться. И вот сейчас мы видим следствие такой планировки. Нет логистики – нет победы.

Что касается нашей НАТИвской арты, то она изначально несет в себе другую логику использования. Он создан не для разрушения городов и инфраструктуры, а для поражения огневых средств врага. Точность и аккуратность использования.

Дальнобойность и мощь западной артиллерии может позволить ВСУ просто подавить российских артиллеристов, перемешать их с дерьмом на линии фронта. Но здесь есть маленький аспект. Таких пусковых установок должно быть достаточно, чтобы их выставить по всей линии фронта. Не буду называть вам цифру, потому что ее не существует, но украинские бригадные генералы говорят о тысячах.

Украинские артиллеристы овладевают техникой союзников / Скриншот с видео

В нашем случае – это невозможно. Ибо страны НАТО не воюют самой артой, как россияне. Они используют авиацию, дальнобойные РСЗО, различные ракеты и только потом артиллерию. В качестве поддержки для продвижения пехоты и бронетехники.

Плюс, уничтожить российскую артиллерию или пусковые установки не очень-то просто. Американские аналитики пишут, что "русские ваньки" разлагают свои минометы в расстоянии в 1,5 километра от своих огневых позиций. Артиллерийские тактические группы, подчиненные бригадам еще дальше – 8 километров, а системы большой дальности за 15 километров.

То есть, чтобы поразить их, больше нашей артиллерии должно подойти ближе к линии фронта, в зону поражения. А это очень опасно, учитывая с какой скоростью эту артиллерийскую установку заметят и начнут насыпать. Это я сейчас говорю о таких же советских установках, как есть у россиян. Западная техника и орудие эти задачки значительно упростила.

Плюс ко всему, российские подразделения регулярно разворачивают фейковые артиллерийские батареи. Это поврежденные или уничтоженные системы, которые из беспилотника кажутся вполне нормальными целями. И они отвлекают внимание и ресурсы наших артиллеристов.

Все вышеизложенное проецируйте и в другую сторону. Им точно так же нужно подходить поближе, чтобы поразить и наши цели. Это работает в обе стороны.

В общем, чтобы победить в артиллерийской дуэли, нужно сначала определить, где именно стоят установки. Сделать это можно несколькими способами: дроны, контрбатарейные радары, работа ровидки, а в некоторых случаях арта видно даже из передовой, если говорить о гаубице. Два самых эффективных – это бесплелотники, которые залетают вглубь и фиксируют вражескую арту или РСЗО, или контрбатарейные радары.

Радар, кстати, даже более эффективен, чем беспилотник. Радар раз в несколько секунд сканирует территорию и может определить положение арты до того, как выпущенный снаряд упадет на землю. Это очень быстро и позволяет практически мгновенно открыть контрбатарейный огонь.

В ВСУ еще до 2014 года на вооружении стояли советские контрбатарейные системы: "Рысь", "Зоопарк-2", а затем появились и "Зоопарк-3". С началом войны на Донбассе несколько радаров доставили нам и американцы: AN/TPQ-36, 48 и 49. Они более эффективны, не так велики и их легче и быстрее транспортировать и устанавливать. Если AN/TPQ-36 может обнаруживать артиллерийские установки на расстоянии в 14 км, то немцы дали нам радары COBRA с дальностью до 100 км.

Пока один радар, потом будет больше. Но и большое количество мы не претендовали. Кардинально как-то повлиять на ситуацию на общем фронте они не смогут, но решить вопрос на отдельных направлениях – это уже так. Эти 100 км гарантируют, что в радиусе работы радара и муха не пролетит незамеченной. Не говоря уже о пусковых установках россиян. Главное, чтобы было их чем крушить.

Проблемы контрборьбы

В целом успех России в ее продвижении был больше вызван не их преимуществом в арте, а проблемной противоартиллерийской реакцией Украины. Об этом пишут на The Kyiv Independent и вот здесь как раз и подразумевается контрбатарейная борьба.

Так же, как и Генштаб, у украинского высшего командного состава нет отдельного органа управления, ответственного исключительно за артиллерию, а такая бригада отвечала бы исключительно за контрбатарейную борьбу на отдельных участках фронта в 100 – 150 километров.

Это как часть общей системы разведки и, как только они получают данные – выдвигаются на уничтожение российских пусковых систем. Работа над этим идет. Трудно, возможно, не так быстро, как бы все хотели, но идет.

У россиян с контрбатарейной борьбой тоже не все очень гладко. Они достаточно медленные. В среднем им нужно 30 минут, чтобы нанести контрбатарейный удар. Этого времени вполне достаточно, чтобы даже буксированная артиллерия приехала, отстрелялась и уехала обратно.

Но бывают и случаи на отдельных участках фронта, когда русская арта работает в паре с беспилотниками, настолько быстро координирующими работу артиллеристов, что есть всего 3 – 5 минут, чтобы покинуть позицию. С такой скоростью покинуть огневую позицию могут только некоторые западные стволы, получившие ВСУ.

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Орланы, именно те дроны собраны из дерьма и палок – очень эффективно выполняют свои задачи. Аналитик Паоло Люмьер говорит, что россиянам удалось наладить связь из дрона с несколькими пусковыми установками: мостом, градами и смерчами. Соответственно время передачи информации о месте украинской арты сократилось с нескольких минут до десятков секунд.

Это смертельная смесь. Хотя в большинстве случаев они все еще ведут обсчет и приводятся вручную. А это как раз те 30 минут, о которых мы говорили раньше. Это отличает артиллерию России от артиллерии НАТО. Вместо компьютера и цифровизации все делает человек.

До появления западных артиллерийских установок в рядах ВСУ, россияне имели не только преимущество в количестве, но и в дальнобойности. А дальность стрельбы в артиллерийских дуэлях – это прямая база. Наибольшую угрозу артиллерии несет именно другая артиллерия. Если пушки противника имеют больший радиус действия – то здесь математика проста. Они могут уничтожить тебя, а ты не можешь уничтожить их.

Несмотря на то, что мы потеряли больше арты, чем есть у некоторых западных стран на вооружении, нам регулярно эти запасы пополняют. Сейчас приготовьтесь к длинному списку: МТ-14, Д-30, "Гвоздика", МСТА-Б, Д-20, Гиацинт-Б, FH-70, M777, "Акация", M109A6, Krab, CAESAR, DANA, Suzna 2 , "Пион", PzH 2000 и это только арта. Теперь погнали по РСЗО: RM-70, "Град", "Ураган", M142, M270, "Ольха", "Смерч", "Бурев" и "Марс 2".

Получена от Германии Panzerhaubitze 2000/ Скриншот с видео

Звучит очень круто и страшно, но это не от хорошей жизни. У нас просто нет выбора и нам сегодня приходится это все совмещать и компоновать, чтобы наносить удары. У нас больше видов, чем у россиян, но у них больше снарядов. Когда-то наступит тот день, как в Украине будут 1-2 вида арты для контрбатарейной борьбы и 1-2 вида в качестве основного ударного кулака, но не сегодня.

Поставляющие Украину

Сегодня мы берем все, что дают, чтобы обеспечить надежное прикрытие и ударный компонент на разных участках этого гигантского фронта. Это сложно, это невероятно трудно, но только так можно победить и это уже не говоря, какой логистический хаос влечет такое количество артиллерии. Речь идет не только о снарядах, но и о запасных запчастях, ремонте, обслуживании, обучении и координации работы между всеми этими системами.

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Сейчас для нас важно не количество стволов, хотя это тоже имеет большое значение, а грузовики и боеприпасы. Снаряды, чтобы насыпать россиянам соли за шиворот, а грузовики, чтобы эти снаряды эффективно и безопасно довозить на огневые позиции. Есть у британцев клевая штука и у нас уже тоже есть. Мастиф.

Бронированная машина "Мастиф"/Скриншот с видео

Этот бронированный грузовик предназначен для перевозки как людей, так и снарядов. Ее особенно в том, что она защищена от мин и самодельных взрывных устройств. То есть при наезде на мину, все останутся целыми и снаряды, и люди. Это очень важно. Логистика на фронте – ключ к успеху.

И вообще, само использование артиллерии, оно само по себе тяжело для логистики. Чем больше снарядов – тем больше грузовиков и тем больше дорог. Для любой армии – это тяжело, а особенно для русской, которая главную ставку сделала именно на арте.

Основное слабое место русской артиллерийской машины – это обеспечение. Поскольку она поглощает боеприпасы безумными темпами, необходимо организовывать бесперебойные массированные поставки. Требуются большие полевые составы недалеко от линии фронта, защищенные логистические маршруты, надежное жд с тылом. Этого всего с появлением HIMARS постоянно убывает.

Если Украина получит достаточное количество MLRS, их задачей будет не столько прямая контрбатарейная борьба, сколько борьба с обеспечением артиллерии врага. Каждый пораженный склад боеприпасов – это десятки тысяч снарядов, голод вражеской артиллерийской машины. Здесь тоже все просто.

Понятно, что самими РСЗО и HIMARS войну не выиграть. Нужны танки, беспилотники, в неограниченных количествах, авиация конечно же, арта, специализированные ракеты и немало всего прочего, чтобы окончательно вытеснить русскую армию с нашей земли.

M142 HIMARS работают по врагу / Скриншот с видео

Поскольку сейчас украинская армия не может развернуть достаточное количество систем, чтобы выйти хотя бы на партитет, единственный путь – это морить российскую арту голодом. Ударами по артериям снабжения, складам, штабам. ВСУ уже это делают и результат мы видим каждый день в новостях.

Именно ВСУ сделали невозможное, именно эта армия дает сегодня отпор казалось бы почему-то невероятно мощному и именно эта армия сегодня одерживает все новые и новые победы. С ограниченным ресурсом, но с невероятно точной работой разведки, стратегии, тактики и умелости использования оружия они показали результат, которого не ожидал никто в мире.

Пока аналитики на своих компьютерах пронозировали нам поражение за три дня, пока мир призвал сдаться, пока города крушили ракетами – ВСУ выстояли.

И вот мы входим уже в новый 2023 год. Там украинский народ и особенно ВСУ будут ждать уже новые вызовы. Потенциально новые масштабные наступления России, продолжение ракетных ударов по критической инфраструктуре и, главное, новая фаза противостояния. Уже с новым вооружением.

Этот год ВСУ прошли с артиллерией – реактивной и ствольной. Западные аналитики прогнозируют, что следующее украинское войско пройдет на танках уже западного образца. Поэтому держимся дальше, верим в ВСУ, поддерживаем их и обязательно помогаем друг другу, потому что только так можно победить.