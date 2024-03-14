Гринкевичу продлили меру пресечения, но уменьшили залог

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство. Роман Гринкевич будет оставаться под стражей.

В четверг, 14 марта, суд оставил Роману Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля. При этом ему уменьшили залог до 469 миллионов гривен.

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Что сказал прокурор

Прокурор Александр Ливчук просил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, потому что Роман Гринкевич может скрываться от следствия и суда и выехать за границу.

Отец Романа Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, штанов, рубашек. Роман вошел в преступную организацию и руководил ею. Они нанесли материальный ущерб на сумму в 934 миллиона гривен. Пока не проведен весь комплекс действий. Если Гринкевич не будет за стенами СИЗО, он будет уничтожать доказательства, уничтожать оригиналы документов и будет влиять на свидетелей, водителей, которые перевозили товары,

– подчеркнул прокурор.

Что сказали адвокаты

Юристы Романа Гринкевича выступили против продления меры пресечения, срок которого истекает 17 марта. Его адвокаты подали ходатайство о допросе свидетелей, но получили отказ от судьи. Ведь на этой стадии допрос свидетелей не предполагается. Также представители Гринкевича в суде назвали подозрение необоснованным и просили применить более мягкую меру пресечения для него.

Что сказал Гринкевич

На суде Роман Гринкевич заявил, что подозрение считает необоснованным. По его словам, заседания по апелляции на арест не состоялись 6 раз. Он заверил, что не будет скрываться от следствия. Также Гринкевич считает, что его "закрыли в СИЗО с нереальным залогом". Кроме этого, он пожаловался, что не имеет возможности прояснить свою позицию.

Был факт, когда приехало 3 машины с ненадлежащим товаром, мы обратились к турецкой компании. Есть доказательство, что владелец турецкой компании приезжал, ошибки были исправлены. Сейчас мобилизация, нечем укомплектовать военных, но ГБР задерживает наш товар. Нестыковка по количеству: как 40 человек считали три недели – и не было неточности, а ГБР за день посчитали недостачу. Когда узнали, что товар на складах, дело переквалифицировали на мошенничество,

– сказал Гринкевич.

Гринкевич отметил, что товар был турецкого производства. Он заявил, что он там был и получил все сертификаты. Гринкевич просил судью избрать ему меру пресечения, которая не будет связана с содержанием под стражей.

Что этому предшествовало