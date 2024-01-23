Хотел успеть за сутки: в ГБР рассказали, как Гринкевич-младший планировал сбежать за границу
После дней укрывательства от следствия Романа Гринкевича все же удалось задержать. Отмечается, что он некоторое время провел в Киеве, после чего прибыл в Одессу для поиска подельников для пересечения границы.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что это было непросто – вытянуть информацию о задержании Гринкевича от оперативников.
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Каков был план беглеца
Татьяна Сапьян напомнила, что в начале января по делу Гринкевичей был проведен ряд обысков. Осознавая все последствия, Гринкевич-младший с того момента не ночевал дома. А через три дня после обысков он решил бежать за границу.
По оперативным данным ГБР, с 14 по 16 января львовский бизнесмен инкогнито находился в Киеве. Он использовал меры конспирации, чтобы его не обнаружили. Уже 16 января ему удалось выехать из столицы в Одессу, где он начал планировать побег.
Там он активно начинает искать людей, которые за отдельную плату согласились бы нелегально перевезти его через границу. Подозреваемый планировал все это сделать в течение суток. То есть мы понимаем, уже были объявлены подозрения всем соучастникам,
– отметила спикер.
В частности, три человека получили подозрения в их доме, отец по другому подозрению находился в СИЗО. Подозрение объявлено было и сыну, однако он скрывался. Поиск людей для переправки за границу осложнился из-за огласки дела. Он успел нанять людей с соответствующими навыками, однако его задержали.
Задержание Гринкевича
- Правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича около 06:50 22 января. Он находился в официальном розыске с 18 января. Сразу в день задержания Роману Гринкевичу избрали меру пресечения. Его отправили под стражу до 17 марта 2024 года с альтернативой в виде внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
- В ГБР отметили, что Гринкевич не мог не знать, что ему тоже объявили о подозрении. Все время, пока он скрывался, тот был без мобильной связи – чтобы не выследили. По словам спикера, к правоохранителям обращались с сообщениями, что они видели подозреваемого. Однако нашли его именно ГБР.
- В зале суда Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал из Киева – он пытался оправдаться тем, что не было связи. То есть он не знал о подозрении, потому что не имел телефона. Он начал убеждать, что не собирался никуда убегать, а планировал доказывать правоту в суде.