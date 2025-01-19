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19 января 2025, 16:30
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Герой Украины и командир бригады: биография Романа Качура, начальника Академии сухопутных войск

Владислав Кравцов

Полковник Роман Качур 19 января стал начальником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Военный известен своей деятельностью командира 55 отдельной артиллерийской бригады и выдающимися боевыми заслугами на фронте.

Роман Качур также имеет звание Героя Украины и ряд других государственных наград. Биографию нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного – читайте в материале 24 Канала.

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Какие вехи жизни Романа Качура

Из открытых источников известно, что Роман Качур родился 25 сентября 1984 года в Сумах. В 2005 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

С 2014 до 2018 года находился в должности начальника артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады. С марта 2018 года по июль 2022 года был командиром 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".


Полковник Роман Качур, который возглавит Национальную академию сухопутных войск / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Полковник участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. С началом полномасштабного вторжения в Украину войск России 24 февраля 2022 года отстаивал территориальную целостность на Донецком направлении.

Среди наград у Романа Качура есть звание Героя Украины и ордена "Золотая Звезда", которую военный получил в мае 2022 года. Также полковник является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого во всех степенях (в 2016, и дважды в 2022 годах).

Что известно о назначении полковника в Академию сухопутных войск

Романа Качура возглавил должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного после увольнения предыдущего руководителя учебного заведения, генерала Павла Ткачука.

В частности, курсанты жаловались на травлю, унижения и буллинг. Также они сообщали об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой “ротной кассе”, когда курсантам приходилось скидываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.

Один из курсантов также говорил, что его отчислили из академии и угрожали отправить на фронт.

В конце концов в Академии сухопутных войск провели аудит, после чего и уволили Павла Ткачука.

13 января Владимир Зеленский рассказал, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Свои кандидатуры представили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

Всего было 5 кандидатур на должность начальника Национальной академии сухопутных войск:

  • бригадный генерал Сергей Баранов;
  • бригадный генерал Михаил Сидоренко;
  • полковник Евгений Ласийчук;
  • полковник Александр Бакулин;
  • полковник Роман Качур.

Проголосовать за кандидатов могли наши военные в приложении Армия+. Само голосование началось 13 января и продолжалось до 17 января включительно.

Уже 19 января Владимир Зеленский сообщил, что по результатам голосования победил полковник Роман Качур.

Я говорил с полковником Качуром – он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск,
– отметил президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что поручил Роману Качуру представить обществу, что изменится в академии, провести полноценный аудит в образовательном учреждении: и того, как он финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии.

Также Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову подписать приказ о назначении Качура на должность руководителя Академии сухопутных войск. Через несколько минут Умеров подписал приказ о назначении.

Умеров также отметил, что, кроме аудита, основными задачами Качура будут также внедрение реформ в военном образовании, а также повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.

Известно, что Зеленский уже имел личную встречу с Романом Качуром, на которой обсуждались изменения в военном образовании.


Президент встретился с Романом Качуром и Павлом Палисой / Фото с телеграмм-канала Владимира Зеленского

Что говорил Роман Качур о войне и своей военной деятельности

За свою военную деятельность Роман Качур дал не так много интервью журналистам. В одном из них полковник заявил, что еще с детства мечтал заниматься военным делом.

С детства мечтал заниматься настоящей мужской работой. Родом я из Сумщины, поэтому особо выбирать не приходилось – знаменитый Сумской институт ракетных войск и артиллерии! К военной службе готовился еще со школы – как морально, так и умственно и физически. Обучение в институте закончил на "отлично",
– рассказал он.

Качур подчеркнул, что его любимое дело и род занятий совпадает с профессиональной деятельностью. Поэтому никаких трудностей на служебном пути не испытывал.

В интервью полковник отметил, что его самая большая мечта – победа в войне с Россией. Во время другого разговора военный рассказал, что уже после победы он лично будет готовиться к войне.

"Потому, что это наша профессия – быть всегда готовыми к защите Родины", – сказал Качур.

Еще в одном интервью Роман Качур поделился секретом, как работает с личным составом. Он отметил, что, если ты являешься авторитетом для личного состава, заряжаешь его, является примером, если люди понимают, к чему идут и видят этот путь, то результат будет высоким.