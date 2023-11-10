Несокрушимый мальчик: история 8-летнего Романа, который получил 45% ожогов тела

Российские военные 14 июля 2022 года нанесли циничный удар по центру Винницы. Тогда погибли 27 человек, более 200 получили ранения. Среди пострадавших был и Роман Олексив, который в результате российского удара получил 45% ожогов.

Тогда оккупанты нанесли ракетного удара по Виннице днем, когда большинство людей отдыхало, прогуливалось с детьми. Россия тогда атаковала гражданские объекты 3 ракетами "Калибр", выпущенными из Черного моря.

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Во время атаки пострадал Роман Олексив

Роман Олексив во время ракетного удара получил тяжелые ожоги 45% поверхности тела. Россияне также оборвали жизнь мамы Ромчика. В детской больнице Святого Николая рассказали, что еще год назад врачи не были уверены, выживет ли ребенок, а уже сегодня – 8-летний мальчик принимает участие в соревнованиях и не прекращает прилагать титанические усилия, чтобы восстановиться после травм.

В июле 2022 года врачи имели очень неутешительные прогнозы и не были уверены, доживет ли мальчик до транспортировки за границей. Но Роман все выдержал и перенес в Германии десятки операций. Когда угроза жизни миновала, папа маленького пациента не знал, будет ли его сын ходить. Однако Роман продолжал бороться за свою жизнь.

Несокрушимый Роман уже участвует в соревнованиях по бальным танцам. Во Львове мальчик снова ходит в школу и в разные секции.

Его реабилитация продолжается там, где прошлым летом боролись за его жизнь – в Детской Больнице Святого Николая Первое медицинское объединение Львова, на базе которой действует Центр детской реабилитации UNBROKEN KIDS UNBROKEN Ukraine. Ромчик постоянно занимается с физическим терапевтом и прилагает усилия, чтобы разработать пораженные ожогами ручки. Он мечтает вернуться к игре на баяне и дать концерт своим врачам. Искренне радуемся нашему пациенту. Ромчик, желаем крепкого здоровья и исполнения мечтаний от твоих врачей. Верим, что ты сможешь все,

– говорится в сообщении на странице больницы.

Роман Олексив принял участие в танцевальных соревнованиях – больше в галерее

Отец Романа рассказал о борьбе сына

Отец Романа Ярослав Олексив в комментарии ТСН рассказал, что до ракетного удара сын постоянно ходил на танце, ездил на разные конкурсы и соревнования. После того, как ребенок пострадал во время ракетного удара, его ждала долгая реабилитация. Впрочем, несгибаемый Роман и здесь придумал выход – он начал постепенно танцевать, ведь это стало очень действенной физиотерапией.

"Рома очень любит танцы, у него там много знакомых, друзей. Когда мы были на лечении в Германии, то он целый год только и мечтал о том, чтобы вернуться к танцам. Это для сына стало в первую очередь физиотерапией, потому что во время танцев делается много упражнений, есть нагрузка на ноги. У Ромы сейчас есть проблема с правой ногой, восстанавливается стопа. После взрыва была перебита мышца. Сын не чувствовал стопы, не чувствовал пальцев, не мог ее поднять. Сейчас она начинает восстанавливаться, ощущение тепла и холода. Но полностью поднять не может. Поэтому нагрузка для него важна, важно тянуть носок. Немецкие врачи сказали, что не знают, восстановится ли стопа, или нет. Но сын танцует, три раза в неделю ходит на танцы, каждый раз танцует больше часа. Он очень любит это", – рассказал отец.

В настоящее время мальчик продолжает путь обновления. Сейчас он постоянно в маске, помогающей заживлять рубцы. Впрочем, это постоянный дискомфорт для ребенка. Как объяснил отец Романа, маска прижимает рубцы, не позволяет им расти. Чем дольше мальчик будет ходить по ней, тем легче будет врачам шлифовать рубцы.

После ракетного удара Роман ходит в маске – больше года. По словам Ярослава, сыну придется в ней еще ходить от шести месяцев до года. После этого Роману смогут произвести пересадку волос и могут назначать новое лечение.

Ромчик вернулся в Украину осенью

Роман Олексив вернулся в Украину 19 сентября 2023 года. Более года он провел в Германии, где перенес 32 разные операции. Мальчик пришел в себя только в Дрездене. Тогда-то и начал делать первые шаги.

"В Германии Ромчик оперировали трижды в неделю. Удалили нежизнеспособные ткани, обломки стекла и мышцы на ноге, заменили барабанную перепонку, провели многочисленные трансплантации кожи", – рассказали врачи.