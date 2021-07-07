Потихоньку возвращаюсь к жизни, – Протасевич создал твитер под домашним арестом

Задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Основатель телеграма NEXTA создал аккаунт в твиттере.

Он опубликовал в социальной сети первый пост. В нем журналист обратился к пользователям твиттера.

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Протасевич опубликовал обращение в твиттере

По словам Протасевича, он возвращается к привычной жизни и сможет максимально быстро ответить на вопросы, которые ему зададут.

Здравствуйте, друзья. Это мой новый твитер. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать,

– сказал Протасевич.

Свой аккаунт, как отметил журналист, он ведет, пишет и отвечает на комментарии самостоятельно. Предыдущий аккаунт основателя NEXTA заблокировали.

Отметим, что журналист под домашним арестом активно отвечает на вопросы.

Задержание Протасевича: что известно