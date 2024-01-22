Романа Гринкевича задержали: Офис генпророкура просит об аресте с полмиллиардным залогом

Роман Гринкевич 22 января был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Прокуроры просят Печерский суд избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог.

Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии рассказала, что прокурор внес на рассмотрение в столичный суд ходатайство. В нем просит избрать меру пресечения Роману Гринкевичу.

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Хотят отправить под стражу

Романа Гринкевича хотят отправить под стражу. Также прокуроры требуют, чтобы он, если и мог выйти под залог, то его размер должен быть 500 миллионов гривен.

Также Надежда Максимец отметила, что судебный процесс должен был начаться в 19:30 22 января. 24 Канал следит за ходом событий, чтобы известить вас о том, что же избрали в Печерском суде Киева.

Обратим внимание, что стражи порядка задержали Романа Гринкевича около 06:50 22 января. В официальном розыске сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича находился с 18 января. В ГБР добавили, что Гринкевич-младший был задержан при попытке пересечь границу.

В городе Одесса 22 января 2023 в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду,

– говорится в сообщении.

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