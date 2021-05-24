Романа Протасевича признали политзаключенным

Журналиста и бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича признали политическим заключенным. Правозащитники требуют немедленно освободить его и прекратить уголовные дела, которые уже открыты на Протасевича.
Организации по защите прав в Беларуси выступили с совместным заявлением. Они требуют срочно освободить Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Кстати СМИ опубликовали разговор диспетчера аэропорта Минск с пилотом Ryanair
Протасевич – политзаключенный
Правозащитники отмечают, что публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свободы. Она предусмотрена как Конституцией Беларуси, так и международными правами. Касаемо дел, которые режим Лукашенко завел на Протасевича, там отмечают: они несправедливы.
Обвинение Романа Протасевича в подстрекательстве социальных распрей против чиновников и милиции является, на наш взгляд, не чем иным, как преследование за критику действующей власти,
– заявляют правозащитники.
Журналиста белорусские власти обвиняют в:
- организации массовых беспорядков;
- организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
- подстрекательстве к социальным раздорам.
В связи с этим преследование Романа Протасевича организации назвали политически мотивированным, и связанным с мирным выражением его мыслей.
Требования, которые выдвинули правозащитники:
- Немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить уголовное производство против него.
- Освободить самовольно задержанную Софию Сапегу.
- Освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии в стране.
Подписали заявление 7 организаций:
- Белорусский ПЕН-центр;
- "Правовая инициатива";
- Центр правовой трансформации Lawtrend;
- Белорусская ассоциация журналистов;
- Консультативный центр по вопросам современной международной практики и их внедрение в постоянное право человека;
- Правозащитное общество "Инициатива FORB";
- Белорусский центр документации.
Как мир реагирует на задержание Романа Протасевича в Минске
- Действия режима Лукашенко с "внезапной переадресацией самолета" ради задержания Протасевича, цивилизованный мир остро осуждает.
- Евросоюз грозит новыми санкциями, а Госдеп США заявляет, что Лукашенко несет угрозу всему миру.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это – серьезный и опасный инцидент. Политик требует международного расследования посадки самолета Ryanair в Беларуси.
- Запретить полеты над территорией Беларуси требуют сразу 8 стран: США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Беларуси "государственным похищением" лайнера и "воздушным пиратством".