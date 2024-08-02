Исторический обмен заключенными между США и Россией: в чем главный интерес Путина

Между Западом и Россией состоялся самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны. Вероятно, Путина особенно заинтересовал один человек.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это действительно беспрецедентное событие. Обмен оказался масштабным. И есть надежда, что со временем так же удастся вернуть всех украинских пленных домой.

К теме Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом: что известно об освобожденных и какие мотивы России

Кого хотел вернуть Путин

Как считает Романова, вполне вероятно, что этот обмен готовили на протяжении нескольких лет. Даже в свое время говорили, что могли обменять российского политика Алексея Навального.

Очевидно, что большую роль в этом обмене сыграла администрация Байдена. Они хотели вернуть американских граждан домой. А вот Путин, вероятно, хотел забрать обратно киллера Вадима Красикова, который убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

Думаю, он хотел вернуть Красикова, который имел пожизненный срок в Германии. Сведений о нем мало. Он все эти 5 лет молчал,

– сказала Романова.