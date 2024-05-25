Командиры не способны приструнить заключенных: в российской армии нарастают конфликты
Россия уже давно привлекает в армию зеков. Это провоцирует еще больше конфликтов с командованием.
Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что в принципе сильной разницы между мобилизованными и контрактниками, которые не сидели в тюрьме, и зэками – нет.
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Преимущественно это одни и те же люди. Они жили в тех же регионах с ужасными условиями и без всяких перспектив.
Мобилизованные и контрактники с воли мало чем отличаются от зэков. Это – люди с незначительным образованием, которые жили в регионах, где нет социальных лифтов. Единственное, что люди не из тюрьмы – немного больше социализированы. У зэков есть больше негативного опыта,
– рассказала Романова.
При этом оккупантов, которые не были в тюрьме, часто бросают в подразделения зэков. Это происходит тогда, когда кто-то "проштрафится".
Есть проблемы с командованием
Как отметила Романова, и у мобилизованных, и у контрактников, и у зэков есть проблемы с командованием. Они все жалуются на офицерский состав.
Все говорят, что есть проблемы по взаимодействию с командирами. Особенно с зэками. Командиры не могут найти с ними общего языка. Они не способны приструнить заключенных,
– сказала Романова.
Интересно, что в России есть тенденция, когда влиятельные злоумышленники идут в армию. Они становятся командирами и перетягивают к себе своих людей.
Потери России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 500 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7650 российских танков, 14786 боевых бронированных машин, 12929 артиллерийских систем, 1082 реактивные системы залпового огня, 814 средств ПВО, 356 самолетов, 326 вертолетов и т.п.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал наступление оккупантов на Харьковщине. Он сказал, какие были потери россиян на этом направлении.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал эффективность морских дронов. Эта техника помогла уничтожить треть боевого потенциала Черноморского флота России.