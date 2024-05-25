Командиры не способны приструнить заключенных: в российской армии нарастают конфликты

Россия уже давно привлекает в армию зеков. Это провоцирует еще больше конфликтов с командованием.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что в принципе сильной разницы между мобилизованными и контрактниками, которые не сидели в тюрьме, и зэками – нет.

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Преимущественно это одни и те же люди. Они жили в тех же регионах с ужасными условиями и без всяких перспектив.

Мобилизованные и контрактники с воли мало чем отличаются от зэков. Это – люди с незначительным образованием, которые жили в регионах, где нет социальных лифтов. Единственное, что люди не из тюрьмы – немного больше социализированы. У зэков есть больше негативного опыта,

– рассказала Романова.

При этом оккупантов, которые не были в тюрьме, часто бросают в подразделения зэков. Это происходит тогда, когда кто-то "проштрафится".

Есть проблемы с командованием

Как отметила Романова, и у мобилизованных, и у контрактников, и у зэков есть проблемы с командованием. Они все жалуются на офицерский состав.

Все говорят, что есть проблемы по взаимодействию с командирами. Особенно с зэками. Командиры не могут найти с ними общего языка. Они не способны приструнить заключенных,

– сказала Романова.

Интересно, что в России есть тенденция, когда влиятельные злоумышленники идут в армию. Они становятся командирами и перетягивают к себе своих людей.

Потери России: кратко