Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що в принципі сильної різниці між мобілізованими та контрактниками, які не сиділи в тюрмі, та зеками – немає.

Дивіться також Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна

Переважно це одні й ті ж самі люди. Вони жили в тих самих регіонах з жахливими умовами та без жодних перспектив.

Мобілізовані та контрактники з волі мало чим відрізняються від зеків. Це – люди з незначною освітою, які жили в регіонах, де немає соціальних ліфтів. Єдине, що люди не з тюрми – трішки більше соціалізовані. В зеків є більше негативного досвіду,

– розповіла Романова.

При цьому окупантів, які не були в тюрмі, часто кидають в підрозділи зеків. Це стається тоді, коли хтось "проштрафиться".

Є проблеми з командуванням

Як наголосила Романова, і в мобілізованих та контрактників, і в зеків є проблеми з командуванням. Вони всі скаржаться на офіцерський склад.

Всі кажуть, що є проблеми щодо взаємодії з командирами. Особливо із зеками. Командири не можуть знайти з ними спільної мови. Вони не здатні приструнити ув'язнених,

– сказала Романова.

Цікаво, що в Росії є тенденція, коли впливові зловмисники йдуть до армії. Вони стають командирами та перетягують до себе своїх людей.

Втрати Росії: коротко