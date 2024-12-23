Рождество и Новый год встретит за решеткой: суд продлил содержание под стражей Гринкевича
Печерский суд Киева продлил Роману Гринкевичу содержание под стражей, а также уменьшил размер залога подозреваемому. Его подозревают в поставках некачественной одежды для ВСУ.
Об этом стало известно в понедельник, 23 декабря. Соответствующую информацию в комментарии Общественному сообщил адвокат Гринкевича, передает 24 Канал.
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До когда Гринкевичу продлили содержание под стражей
Согласно обнародованной информации, суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу – содержание под стражей до 21 января 2025 года. В то же время подозреваемому уменьшили размер залога до 302 миллионов гривен, который ранее достигал 360 миллионов гривен.
Перед тем Печерский суд продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца еще в конце октября. Напомним, что расследование касается поставки некачественной военной одежды для ВСУ на более 1 миллиарда гривен, в котором фигурирует и его отец.
Что известно о скандале с Гринкевичами
- Романа Гринкевича, а также ряд лиц включая его отца Игорем Гринкевичем подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.
- Сначала задержали Игоря Гринкевича, а уже потом объявили в розыск его сына. Однако тот исчез. Его был задержан правоохранителями при попытке пересечения границы. Гринкевич убеждал, что не знал о розыске и имел выключенный телефон. Его отправили под стражу 22 января.