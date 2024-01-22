Защита Романа Гринкевича хотела поменять суд: ей отказали в представлении ходатайства

Адвокаты Романа Гринкевича хотели подать ходатайство для определения подсудности дела, заявив, что Печерский суд не может рассматривать дело Гринкевича. Однако судья отклонила его.

В Печерском районном суде проходит заседание, на котором выбирают меру пресечения Роману Гринкевичу. Однако адвокат хотел, чтобы ходатайство рассматривал Шевченковский суд. Об этом пишет 24 Канал.

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Адвокаты хотели сменить суд

В начале заседания сторона защиты захотела подать ходатайство о направлении в Киевский апелляционный суд для определения подсудности ГБР относительно Романа Гринкевича. Более простыми словами, относительно смены суда, заявив, что дело не подлежит рассмотрению в Печерском районном суде.

Мол, орган досудебного расследования ГБР расположен в Шевченковском районе, поэтому дело должно рассматриваться в этом же районе.

Прокуратура считает, что это затягивание времени

Сторона обвинения высказала мнение, что это ходатайство является затягиванием процесса, чтобы в дальнейшем не уложиться в процессуальные сроки, предусмотренные законом.

Прокуроры отметили, что находятся в Киеве, а ходатайство ГБР уже неоднократно рассматривалось в Печерском райсуде, поэтому обоснование стороны защиты не подтверждается. Они попросили отклонить ходатайство адвоката Гринкевича и продолжить рассмотрение дела по существу.

После этого судья вышла в совещательную комнату, однако менее чем через 10 минут вернулась. В итоге Печерский райсуд отказал защите Романа Гринкевича в подаче ходатайства.

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