У Печерському районному суді триває засідання, на якому обирають запобіжний захід Роману Гринкевичу. Однак адвокат хотів, щоб клопотання розглядав Шевченківський суд. Про це пише 24 Канал.

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Адвокати хотіли змінити суд

На початку засідання сторона захисту захотіла подати клопотання про направлення до Київського апеляційного суду для визначення підсудності клопотання ДБР щодо Романа Гринкевича. Простішими словами, щодо зміни суду, заявивши, що справа не підлягає розгляду в Печерському районному суді.

Мовляв, орган досудового розслідування ДБР розташований у Шевченківському районі, тож справа повинна розглядатися у цьому ж районі.

Прокуратура вважає, що це затягування часу

Натомість сторона обвинувачення висловила думку, що це клопотання є затягуванням процесу, щоб надалі не вкластися в процесуальні строки, передбачені законом.

Прокурори зазначили, що перебувають у Києві, а клопотання ДБР вже неодноразово розглядалися в Печерському райсуді, тож обґрунтування сторони захисту не підтверджуються. Вони попросили відхилити клопотання адвоката Гринкевича та продовжити розгляд справи по суті.

Після цього суддя вийшла в нарадчу кімнату, однак менш ніж за 10 хвилин повернулася. У підсумку Печерський райсуд відмовив захисту Романа Гринкевича у поданні клопотання.

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