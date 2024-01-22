Гринкевича-младшего в наручниках привезли в суд: ему будут выбирать меру пресечения

Сегодня утром стало известно, что бизнесмен Роман Гринкевич был задержан в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. Его вместе с отцом Игорем Гринкевичем и еще тремя лицами подозревают в махинациях с товарами для ВСУ.

22 января будут выбирать меру пресечения Роману Гринкевичу, пытавшемуся сбежать из Украины, после того, как получил подозрение в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.

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Судебное заседание началось

Ряд СМИ распространил кадры, как Романа Гринкевича заводят в зал суда. На мужчине одеты наручники.

Подозреваемого заводят в зал суда: видео Радио Свобода

Гринкевич – младший в суде: видео соцсети

Сам подозреваемый заявил журналистам, что будет давать комментарии после завершения судебного заседания.

Сын львовского бизнесмена прячет лицо от камер: видео

Известно, что Офис генпрокурора будет просить суд арестовать Романа Гринкевича с залогом в размере 500 миллионов гривен.

Первые фото Романа Гринкевича из суда / Фото Радио Свобода

Гринкевичу избирают меру пресечения: трансляция Суспильне

стало известно, что защита Романа Гринкевича подала ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности. Судья ушла в совещательную комнату.Суд отказал защите Романа Гринкевича в подаче ходатайства.

Кто такой Роман Гринкевич

Роман Гринкевич – основатель и директор ООО "Строительный альянс Монтажпроект". Имеет награду от президента "Золотое сердце" – как волонтер и директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA", сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который был крупнейшим поставщиком для Минобороны.



Скандал с Гринкевичами: все, что известно