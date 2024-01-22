Гринкевича-младшего в наручниках привезли в суд: ему будут выбирать меру пресечения

22 января 2024, 19:54
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Сегодня утром стало известно, что бизнесмен Роман Гринкевич был задержан в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. Его вместе с отцом Игорем Гринкевичем и еще тремя лицами подозревают в махинациях с товарами для ВСУ.

22 января будут выбирать меру пресечения Роману Гринкевичу, пытавшемуся сбежать из Украины, после того, как получил подозрение в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.

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Судебное заседание началось

Ряд СМИ распространил кадры, как Романа Гринкевича заводят в зал суда. На мужчине одеты наручники.

Подозреваемого заводят в зал суда: видео Радио Свобода

Гринкевич – младший в суде: видео соцсети

Сам подозреваемый заявил журналистам, что будет давать комментарии после завершения судебного заседания.

Сын львовского бизнесмена прячет лицо от камер: видео

Известно, что Офис генпрокурора будет просить суд арестовать Романа Гринкевича с залогом в размере 500 миллионов гривен.

Первые фото Романа Гринкевича из суда / Фото Радио Свобода

Гринкевичу избирают меру пресечения: трансляция Суспильне

В 20:09 стало известно, что защита Романа Гринкевича подала ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности. Судья ушла в совещательную комнату.20:17 Суд отказал защите Романа Гринкевича в подаче ходатайства.

 

Кто такой Роман Гринкевич


Роман Гринкевич – основатель и директор ООО "Строительный альянс Монтажпроект". Имеет награду от президента "Золотое сердце" – как волонтер и директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA", сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который был крупнейшим поставщиком для Минобороны.


Скандал с Гринкевичами: все, что известно

  • Несколько месяцев назад ГБР возбудило дело по факту махинаций с закупками одежды и белья для ВСУ. Тендеры на поставки одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен выиграли компании Игоря Гринкевича.
  • Однако впоследствии выяснилось, что предприятия бизнесмена не выполнили ряд контрактов и поставили товары только в небольшом количестве и с задержкой.
  • Позже Гринкевича разоблачили на попытке подкупить сотрудника ГБР. Он хотел вернуть себе имущество, изъятое в ходе расследования производства.
  • 30 декабря ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с залогом в 420 миллионов гривен.
  • Когда информация об этом событии появилась в СМИ, сын бизнесмена Роман заявил, что его семью якобы заказали. Кроме того, мужчина в посте в инстраграме уверял, что бежать за границу он не планирует и надеется на честное правосудие.
  • 17 января Игорю Гринкевичу и членам его семьи объявили подозрение в сделке с закупками для ВСУ. Следствие установило, что бизнесмен, а также еще четверо участников преступной организации нанесли государству ущерб почти на 1 миллиард гривен.
  • Четверым злоумышленникам избрали меры пресечения, а вот Роман Гринкевич пять дней скрывался. ГБР объявляло его в розыск.
  • 22 января утром беглеца задержали в Одессе. Он планировал уехать за границу.

Автор: Анастасія Колеснікова