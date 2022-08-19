Крупнейшая корпорация в России против которой нет санкций, – Шейтельман о действиях "Росатома" в Украине

российские военные постоянно устраивают провокации на Запорожской АЭС – стягивают технику и угрожают взорвать объект. Однако руководят станцией именно специалисты "Росатома".

Поэтому ужасно, что Запад еще не ввел санкции против компании, хотя президент Владимир Зеленский постоянно призывает это сделать. Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Запад должен ввести санкции против "Росатома"

По его словам, повод и причина санкций против "Росатома" были еще в Чернобыле, ведь тогда там находился и представитель компании.

Это крупнейшая государственная корпорация на сегодняшний день в россии против которой нет санкций,

– заметил Шейтельман.

"Росатом" управляет значительной долей ядерного топлива в мире. Специалисты корпорации строят и обеспечивают атомные станции в Евросоюзе, в частности Венгрии. Ввиду этого, бывший президент россии медведев даже угрожал взорвать АЭС в Европейском Союзе или что-то с ними сделать.

По мнению политтехнолога, необходимо ввести санкции против "Росатома", даже если есть риск дополнительного ядерного шантажа.

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Как можно это сделать

Введение санкций против "Росатома" – это сложное технологическое решение. Поскольку возникает вопрос, как обеспечить безопасность атомных станций, которые корпорация обеспечивает обогащенным ураном.

Это сложная инженерная задача, но мир не понял еще, что в любом случае ее придется решать,

– подчеркнул Шейтельман.

По его мнению, по результатам войны или даже раньше придется лишать россию права обогащать уран. "Мы мечтаем, чтобы у россии забрали ядерное оружие, но то, что теоретически возможно, но сложно – не позволить ей обогащать уран", – отметил политтехнолог.

Если такое решение будет принято международным сообществом, российский уран больше не будет вывозиться за пределы государства-агрессора.

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