Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что режим Путина за последние годы перестал притворяться "цивилизованным", а начал действовать с позиции силы и внутри России, и за ее пределами. Именно поэтому он российский диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину без какого-либо повода.

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Остались те, кто готов терпеть Путина

Российский диктатор сегодня не собирается оправдываться россиянам. А чтобы не оправдываться, необходимо в любой ситуации применять силу.

"Именно поэтому росгвардии нужны танки. Дело не только в мятежах. Все довольно просто – любой, кто будет против власти Путина, будет убит. И все оставшиеся в стране-агрессоре россияне готовы терпеть диктатуру силы Путина", – подчеркнул он.

Росгвардия Эта организация в России была основана в 2016 году. Она объединяет несколько подразделений министерства внутренних дел. Росгвардия насчитывает примерно 200 тысяч военнослужащих, а возглавляет ее бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. После полномасштабного вторжения России в Украину росгвардия находится под международными санкциями.

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Может быть недовольство в армии

В то же время, на фронте в российской армии не хватает танков. Это факт, ведь Путин и Дмитрий Медведев ездили на танковые заводы и рассказывали, как наращивают производство танков. Также министр обороны Сергей Шойгу сообщал о дефиците танков на передовой и необходимости увеличить их производство.

И в это же время Путин передает танки росгвардии, а не российской армии. И это может привести к мятежу в армии,

– предположил политолог.

В то же время, росгвардия также может в определенный момент повернуть танки против самого Путина.

"Сегодня глава росгвардии Виктор Золотов на стороне российского диктатора, а завтра может перекинуться на другую сторону. Где был он и росгвардия, когда Пригожин совершал свой мятеж? Золотов появился только после того, как все закончилось, и Путин раздавал награды. И неизвестно, на чьей стороне он был – Пригожина или Путина", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Обратите внимание! Представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что Путин передает танки росгвардии, потому что боится новых возможных мятежей. Юсов подчеркнул, что росгвардия является "институцией, созданной для защиты режима внутри государства". И если российский диктатор предоставляет ей тяжелое вооружение, то он "делает ставку на будущее подавление мятежей". Ведь, по его словам, эти танки потом будут стрелять в первую очередь по "гражданским москвичам".

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