Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що режим Путіна за останні роки перестав прикидатися "цивілізованим", а почав діяти з позиції сили і в середині Росії, і за її межами. Саме тому російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну без будь-якого приводу.

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Залишились ті, хто готовий терпіти Путіна

Російський диктатор сьогодні не збирається виправдовуватись перед росіянами. А щоб не виправдовуватись, необхідно у будь-якій ситуації застосовувати силу.

"Саме тому росгвардії потрібні танки. Справа не тільки в заколотах. Все доволі просто – будь-кого, хто буде проти влади Путіна, буде вбито. І всі росіяни, хто залишився в країні-агресорці, готові терпіти диктатуру сили Путіна", – підкреслив він.

Росгвардія Ця організація в Росії була заснована у 2016 році. Вона об'єднує декілька підрозділів міністерства внутрішніх справ. Росгвардія налічує приблизно 200 тисяч військовослужбовців, а очолює її колишній особистий охоронець Путіна Віктор Золотов. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну росгвардія перебуває під міжнародними санкціями.

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Може бути невдоволення в армії

Водночас на фронті в російській армії не вистачає танків. Це – факт, адже Путін та Дмітрій Медведєв їздили на танкові заводи та розповідали, як нарощують виробництво танків. Також міністр оборони Сєргєй Шойгу повідомляв про дефіцит танків на передовій і необхідність збільшити їхнє виробництво.

І в цей самий час Путін передає танки росгвардії, а не російській армії. І це може призвести до заколоту в армії,

– припустив політолог.

Водночас росгвардія також може в певний момент повернути танки проти самого Путіна.

"Сьогодні очільник росгвардії Віктор Золотов на боці російського диктатора, а завтра може перекинутись на інший бік. Де був він та росгвардія, коли Пригожин вчиняв свій заколот? Золотов заявився лише після того, як все закінчилося, і Путін роздавав нагороди. І не відомо, на чиєму боці він був – Пригожина чи Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу! Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що Путін передає танки росгвардії, тому що боїться нових можливих заколотів. Юсов наголосив, що росгвардія є "інституцією, яка створена для захисту режиму у середині держави". І якщо російський диктатор надає їй важке озброєння, то він "робить ставку на майбутнє придушення заколотів". Адже, за його словами, ці танки потім будуть стріляти насамперед по "цивільних москвичах".

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